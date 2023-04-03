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Екатеринбург из окна лимузина: в Музее истории открывается выставка про высоких гостей

Екатеринбург из окна лимузина: в Музее истории открывается выставка про высоких гостей
Иллюстрация: Музей истории Екатеринбурга

Фидель, Никсон, Хо Ши Мин и другие высокопоставленные гости — что они видели здесь, точнее, что им показывали? Посетителей ждут фото, видеоматериалы, отзывы о городе от знаменитых посетителей.

#ИСТОРИЯ#НОВОСТИ

В Музее истории Екатеринбурга (МИЕ) открывается выставка «Гости из прошлого», посвященная визитам в Свердловск высоких гостей. Несмотря на то, что Екатеринбург был закрытым городом, сюда все же приезжали дипломатические делегации из других стран. «Гостевой маршрут» для них регулировался особым протоколом и почти исключал какие-либо вариации и отступления.

С 6 апреля с новой экспозицией смогут познакомиться все желающие по входному билету в МИЕ стоимостью 100-200 руб. Посетители выставки проследуют маршрутом, воссозданным в масштабах выставочного зала.

Гостям музея предоставится возможность взглянуть на ключевые достопримечательности города «из окна лимузина», начиная от аэропорта и завершая торжественным застольем в здании городской администрации. Это путь по Екатеринбургу для шахиншаха Ирана, Фиделя Кастро, Джавахарлала Неру, Хо Ши Мина, Ричарда Никсона.

Екатеринбург из окна лимузина: в Музее истории открывается выставка про высоких гостей 1

Экспонатами выставки, помимо фото- и видеоряда, стали книги отзывов, заполнявшиеся довольными гостями, а также сувениры и уникальные подарки, преподносившиеся гостям и преподносимые в ответ, как, например, хрустальная чаша в виде ковша для жидкой стали, подаренная польскими гостями, или внушительных размеров чугунный «Кузнец мира» — «скромный» презент французской делегации.

Партнеры, предоставившие экспонаты на выставку: Российский государственный архив кинофотодокументов, Государственный архив Свердловской области, Музей истории УЗТМ, Музей истории Дворца (пионеров и школьников), Музей Уральского государственного геологического университета, Музей камнерезного и ювелирного искусства, Музейно-выставочный комплекс УрФУ, а также частные коллекционеры. Подробнее — на странице выставки на сайте Музея.

Напомним, что в Музее истории Екатеринбурга открылась выставка кукол по картинкам из «Крокодила». Художники создали кукол по рисункам Леонида Сойфертиса, иллюстрировавшего советские журналы. Выставку можно посмотреть на площадке креативного кластера «Л52» с одноименным адресом Ленина, 52 до 21 мая 2023 г. После проект продолжит путешествие по другим городам России.

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Автор: Татьяна Юстус
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