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Парад, лекции и выставка ретроавтомобилей: как в Екатеринбурге отметят День Победы

Парад, лекции и выставка ретроавтомобилей: как в Екатеринбурге отметят День Победы
Иллюстрация: екатеринбург.рф

Концертные программы, посвященные празднику, пройдут на нескольких площадках. Кульминацией станет гала-концерт в Историческом сквере и праздничный салют.

#ДЕНЬ ПОБЕДЫ#НОВОСТИ

Власти Екатеринбурга опубликовали программу празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятия, приуроченные к Дню Победы, начнутся уже в эти выходные с вахты волонтеров патриотических объединений. Также в течение двух следующих недель будут проходить митинги, концерты и спортивные соревнования.

Основные мероприятия запланированы на 9 мая:

  • В 8:00 на Широкореченском кладбище пройдет ритуал «Память»;
  • В 10:00 на Площади 1905 г. пройдет парад войск Екатеринбургского гарнизона (генеральная репетиция парада запланирована на 7 мая);
  • В 11:30 на ул. Пушкина откроется выставка ретроавтомобилей;
  • В 12:00 возле УрГЭУ начнется акция «Вальс Победы»;
  • В 14:00 в кинотеатре под открытым небом на Площади 1905 года пройдет серия лекций о жизни Свердловска в период Великой Отечественной войны.
  • Концертные программы, посвященные празднику, пройдут в Историческом сквере, в парке имени В.В. Маяковского, на бульваре Экспо (в частности, вечером в МТС Live Холл запланирован концерт военного оркестра штаба ЦВО). 
  • Гала-концерт начнется в 19:00 в Историческом сквере.
  • А в 22:30 над акваторией Городского пруда пройдет праздничный салют.

В День Победы в центре города будет ограничена продажа алкоголя в границах ул. Московской — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — пер. Красного — ул. Челюскинцев.

Ранее DK.RU писал, что в этом году традиционное очное шествие «Бессмертного полка» в регионах России не состоится. Как отметила сопредседатель центрального штаба движения Елена Цунаева, за последнее время проведение шествия вышло за пределы традиционного формата:

Каждый может выбрать удобный для себя способ рассказать о своем герое. Например, можно разместить портрет ветерана на автомобиле, одежде или бейдже, а также сменить аватар в соцсетях. И тогда лица героев весь праздничный день будут со своими потомками, за чье светлое будущее они сражались.

Добавим, что в районах Екатеринбурга также запланированы митинги, праздничные концерты и спортивные мероприятия. Судя по постановлению администрации Екатеринбурга, несмотря на то, что общегородское шествие «Бессмертного полка» не состоится, небольшая колонна пройдет утром 9 мая в Чкаловском районе, по ул. Грибоедова.

Автор: Елизавета Порошина
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