Традиционную акцию «Бессмертный полк» на 9 мая отменили по всей России

Вместо этого власти предложили сменить аватар в соцсетях: «И тогда лица героев весь праздничный день будут со своими потомками, за чье светлое будущее они сражались».

В этом году традиционное очное шествие «Бессмертного полка» не состоится, рассказала РБК сопредседатель центрального штаба движения Елена Цунаева. Крым отменил традиционное шествие, в Воронежской области акция пройдет онлайн. В результате регионы сами выберут, какой формат проведения «Бессмертного полка» им подходит — онлайн или новые очные варианты, сообщили «Волонтеры Победы», уточнила Цунаева:

Проведение шествия вышло за пределы традиционного формата и каждый может выбрать удобный для себя способ рассказать о своем герое. Например, можно разместить портрет ветерана на автомобиле, одежде или бейдже, а также сменить аватар в соцсетях. И тогда лица героев весь праздничный день будут со своими потомками, за чье светлое будущее они сражались.

«Традиция «Бессмертного полка» как онлайн-шествия, которая появилась еще во время пандемии, в некотором роде сохраняется. Сохранились портреты героев, которые загружались в предыдущие годы, и регионы будут размещать данные портреты в интерактивном онлайн-формате. Что касается очных форматов, здесь мы создаем новые традиции, например, печать больших бейдж-фотографий, которые можно взять с собой. Регионы сами выбирают, какие из этих форматов им подходят, но надеемся, что все форматы будут поддержаны регионами», — сообщили в пресс-службе движения.

Акция «Бессмертный полк» проводится в России с 2012 г. Ее участники проходят по улицам городов с портретами родственников — участников Великой Отечественной войны. В 2020 и 2021 гг. акция прошла в онлайн-режиме в связи с пандемией коронавируса. В прошлом году в ней участвовали более 12 млн россиян, сообщало МВД.

В Краснодарском крае акцию «Бессмертный полк» проведут в школах, сообщил в Telegram губернатор Вениамин Кондратьев. «У нас в крае всего 1240 учебных заведений. Каждый учащийся сможет прийти на школьную линейку с портретом родных и близких — участников войны, поделиться историей своего героя. Поручил министерству образования края проработать этот вопрос», — написал он накануне.

В этом году День Победы в Москве и других российских городах пройдет в смешанном формате — в регионах планируются очные и онлайн-мероприятия, посвященные памяти о Великой Отечественной войне. Такие регионы, как Белогородская, Курская области и другие близкие к фронту территории отказались и от традиционного Парада победы, чтобы не спровоцировать терракт, писал DK.RU.