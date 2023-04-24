«Чтобы появились новые производства, разработчикам нужно помочь пройти "долину смерти"»

На Среднем Урале создают технопарк электронной промышленности и единое поле для кооперации разработчиков. Зачем это нужно и как будет работать экосистема, рассказал гендиректор КРСУ Андрей Мисюра.

В Свердловской области занялись созданием технопарка в сфере электронной промышленности, который получил название Экосистема «Космос». С одной стороны, в рамках проекта будут созданы промышленные, лабораторные и офисные здания для сдачи в аренду предпринимателям, что позволит им запустить производство в более короткие сроки. С другой, резидентами экосистемы станут и действующие компании, которые также смогут получить поддержку или скооперироваться с коллегами для создания продукции.

Ранее губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение о формировании рабочей группы из 16 человек, которые займутся развитием технопарка. Разработку концепции поручили Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ), которую недавно возглавил экс-гендиректор НПО автоматики Андрей Мисюра. Он рассказал DK.RU, на какой стадии сейчас реализация проекта и почему он так необходим Екатеринбургу.

О собственном интересе к проекту

— Мне часто задают вопрос — почему я зашел в эту историю? Она меня увлекла, потому что открывает новые возможности для развития. Я отлично знаю, какие проблемы есть у малых и средних компаний, что мешает им выйти на крупных заказчиков, как сложно найти ресурсы и производственные площади в Екатеринбурге.

У меня накопился хороший профессиональный опыт, который будет полезен при реализации проекта. Знаю, что такое работа с застройщиками, согласования и ввод объекта в эксплуатацию, поскольку, будучи министром промышленности области, завершал строительство технопарка Университетский. Знаю, как с нуля создавать крутое гражданское производство. Когда я возглавил НПО автоматики, гражданскими проектами занимались дочерние общества. В конце 2016 г. мы оказались в ситуации, когда все нужно было создавать с нуля. С тех пор это направление хорошо выросло. Крупные заказчики переориентировались на продукцию НПО автоматики.

Наконец, хорошо понимаю, как важно не просто строить жилье в новых районах, но и создавать там производства, чтобы жителям не приходилось часами стоять в пробках по пути на работу. Я сам живу в отдаленном районе: доехать оттуда до рабочего места — серьезная проблема. К сожалению, транспортная доступность — слабая сторона всех городов-миллионников.

Сейчас в Екатеринбурге развивается крутой микрорайон Новокольцовский, там строится 2,5 млн кв. м жилья для 80 тыс. чел. И, конечно, жителям понадобятся не только социальные объекты — детские сады, школы, больницы, но и рабочие места.

Конечно, это должно быть производство, которое будет создавать продукцию, продавать в другие регионы России или за рубеж и притягивать ресурсы. Для бюджета это долгосрочный источник налоговых поступлений.

О компетенциях региона

— Свердловская область — промышленный регион. Наибольшую долю в структуре отгруженной продукции занимает металлургия. Но развито и машиностроение, в частности — приборостроение, без которого сегодня не создать современные высокотехнологические изделия.

В регионе сформированы мощные компетенции. Есть крупные оборонные приборостроительные предприятия — НПО автоматики, УОМЗ, УПП Вектор, гражданские предприятия — например, один из лидеров отрасли — «Прософт–Системы», которое занимается автоматизацией электроэнергетики. Всего в Свердловской области работает свыше 600 компаний, для которых производство электрического оборудования, электронных и оптических изделий является основным видом деятельности. По объему отгруженной продукции по данным отраслям мы традиционно входим в топ-5/топ-7 регионов с показателем свыше 100 млрд руб. ежегодно.

У нас создана сильная научная школа: востребованных и квалифицированных специалистов готовят УрФУ и УрГУПС.

Получается, что есть все необходимое, чтобы в регионе развивалось производство высокотехнологичной гражданской продукции.

Тем более, из-за санкций после начала СВО из России ушли крупные иностранные компании, которые монополизировали рынок — Siemens, Schneider Electric, General Electric. Сейчас освободившуюся нишу занимают местные игроки, которые имели продукт, но не могли вытеснить иностранных конкурентов. Не думаю, что эту нишу займут оборонные предприятия — у них иначе формируется ценообразование, есть определенные ограничения в работе с поставщиками. Освободившийся рынок — это возможности для производителей гражданской продукции.

К сожалению, сегодня в Екатеринбурге практически не строится новых заводов. Есть предприятия, которые существенно расширяют свои мощности, — например, СВЭЛ и УЗГА, но их возможности все-таки ограничены. Поэтому необходимо создавать новые компании и условия для их роста.

О факторах, сдерживающих предпринимателей

— Новые высокотехнологичные предприятия невозможно создать в короткий срок. Во-первых, должна появиться идея, на основе которой создается прототип. Дальше идет самый сложный этап — «долина смерти», когда этот прототип нужно довести до серийного производства. И кто-то должен помочь разработчикам пройти этот путь.

До запуска в серию нужны инвестиции на НИОКР. Просто так эти деньги не получить. Бюджет, выделяя такие субсидии, рассчитывает на возврат в виде налогов и создания новых рабочих мест, частный инвестор — на извлечение прибыли. И всем им необходимо, чтобы их риски были защищены. Поэтому инвестор начинает требовать гарантии, залоги, письма от потенциальных заказчиков с подтверждением будущих объемов заказа. Взять кредит в банке тоже не получится, потому что там нужно указать источник возврата денег. А как малый предприниматель может гарантировать их возврат за счет производимой продукции, если ее еще никто не купил?

Хорошо. Допустим, деньги на опытно-конструкторские работы нашли. Дальше нужно провести испытания, а для этого — договориться с потенциальным заказчиком. То есть эта компания должна пойти тебе навстречу, выделить какой-то агрегат или линию, людей, которые протестируют продукт, — потратить свои ресурсы. В случае, если происходит сбой, тебя должны уведомить об этом и дать возможность все исправить. Новые разработки — это всегда опыт, путь ошибок и неудач. И велика вероятность, что новое устройство с первого раза не заработает.

Далее, испытания прошли успешно, твое устройство готовы покупать. Крупный заказчик задает закономерный вопрос — покажите, на какой базе это будет производиться? А у тебя контрактное производство. Для заказчика это большой риск с точки зрения возможных перебоев и сроков поставок, качества продукции.

Когда ты работаешь в рамках технопарка, все эти этапы пройти проще. У нас будут индустриальные партнеры, которые смогут произвести на своих мощностях продукцию резидентов. Кроме этого, будем подписывать соглашения о сотрудничестве с крупными заказчиками и сертифицировать у них производственные площадки, которые станут частью Экосистемы «Космос».

Предприниматели, которые развивают производственные проекты, сталкиваются и с другими сложностями. Например, с дефицитом площадок, пригодных для организации производства. Сталкиваются с проблемами приобретения и обслуживания производственного оборудования. Крупные компании сегодня имеют штат сотрудников, которые занимаются закупкой расходных материалов, проводят ремонтные работы, нанимают сервисные компании. Небольшие предприятия выкручиваются тем, что размещают заказы на контрактных производствах, которые часто разбросаны по всей стране. А, как я уже сказал выше, это серьезные риски по качеству и срокам выполнения работ.

Отдельно скажу о ситуации с мерами господдержки. Перед ежегодным собранием СОСПП представил результаты опроса бизнеса. Он, в частности, показал, что 88,5% предприятий знают о существующих преференциях от государства. Но треть участников опроса считает, что требования по отчетности завышены. И это говорит о том, что в их командах нет специалистов, которые смогут подготовить в срок пакет документов, подходящий по формальным признакам. Операторы мер поддержки могут проконсультировать предпринимателей только в рамках своих мер. Сервисов, которые подошли бы к этому вопросу комплексно, на рынке не представлено.

О роли Экосистемы «Космос»

— Проект, инициатором которого выступил губернатор, в первую очередь направлен на создание новых предприятий в сфере электронной промышленности. Но нашими резидентами будут не только те, кто арендует площади в технопарке или построит здесь свое производство, но и все компании, которые с нами взаимодействуют и создают ценность для участников проекта или заказывают у них продукцию.

Нам важно создать комьюнити-экосистему, в рамках которой соберутся малые и средние компании, разработчики, обладающие самыми разными компетенциями. Они будут находиться в едином информационном поле и смогут кооперироваться для создания новых продуктов. Будут постоянно взаимодействовать на мероприятиях, пересекаться в аудиториях на обучении, на встречах с крупными заказчиками, в конце концов, в столовой.

По каждому направлению мы будем привлекать технологического лидера, который обладает необходимыми компетенциями и сможет оказывать консультационную поддержку и нам, и резидентам. И это не обязательно компании из нашего региона.

Например, мы уже подписали соглашение с НПО «Андроидная техника» — это разработчики и производители робототехнических систем и комплексов в России, создатели первого антропоморфного робота Федора, который совершил полет в космос. Из свердловских компаний к проекту присоединилась НПФ Мультиобработка — это предприятие занимается разработкой и производством цифровой аппаратуры связи и радиоэлектроники. Ведем переговоры и с другими компаниями.

Будут подписаны соглашения с крупным бизнесом, который может быть потенциальным заказчиком для наших резидентов. КРСУ здесь выступит гарантом, что резиденты поставят им свою продукцию и не исчезнут. Если у поставщика возникнут сложности, по согласованию с ним мы сможем передать конструкторскую документацию резиденту с релевантными компетенциями или найти другого исполнителя работ.

О ходе реализации проекта

— Что касается площадки технопарка, под нее в Новокольцовском микрорайоне выделен участок земли в 16 га. Что там появится? Во-первых, производственные и лабораторные помещения — это основа любого инфраструктурного объекта для создания производств. Во-вторых, оснастим часть площадей производственными линиями, которые позволят проводить в одном месте большую часть или даже весь производственный цикл. Нужен резиденту только поверхностный монтаж — пожалуйста. Нужно полноценное контрактное производство — сделаем.

Сейчас совместно с девелоперами мы готовим эскизный проект технопарка, который рассчитываем презентовать в рамках международной промышленной выставки «Иннопром». Назвать объем инвестиций пока не готов, потому что идет стадия формирования источников финансирования.

Об удержании кадров и бизнеса в регионе

— Важно, что технопарк появится рядом с кампусом УрФУ. К 2026 г. в Новокольцовский перевезут Институт радиоэлектроники и информационных технологий. Вуз сможет привлекать предприятия в образовательный процесс — студенты будут решать реальные производственные задачи, проходить практику в технопарке. Возможно, кто-то будет работать параллельно с учебой.

Предприятиям сотрудничество с УрФУ будет выгодно, поскольку поможет решить кадровую проблему и получить специалистов с нужными навыками. А студенты смогут раньше самореализоваться, определиться с профессией, найдут интересную работу и останутся в регионе.

Мы заинтересованы в том, чтобы в регионе росли и развивались как кадры, так и высокотехнологичные предприятия. Учитывая дефицит производственных площадей в Екатеринбурге, думаю, что спрос на землю под строительство производств в технопарке будет колоссальным. Наша задача — сделать так, чтобы на эти земли зашли не склады, а компании, которые будут производить продукцию, мы должны поддержать их и создать возможности для развития.

Проектам, которые «выстрелят», через несколько лет потребуется расширение. Площади технопарка ограниченны, поэтому, скорее всего, такие компании будет искать новые площадки. И, я думаю, что строиться они будут в Екатеринбурге, потому что это поможет сохранить высококвалифицированных специалистов, которые уже помогли проекту вырасти.

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