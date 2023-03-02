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В Свердловской области создадут технопарк электронной промышленности

В Свердловской области создадут технопарк электронной промышленности
Иллюстрация: телеграм-канал Свердловский пул

Его построят «по принципу локального наукограда» в непосредственной близости к кампусу Уральского федерального университета в микрорайоне Новокольцовский. Власти хотят запустить проект в 2025 году.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о формировании рабочей группы из 16 человек для создания технопарка в сфере электронной промышленности. В нее вошли заместители губернатора Алексей Шмыков, Дмитрий Ионин и Сергей Швиндт, генеральный директор «Титановой долины» Андрей Антипов, первый проректор УрФУ Сергей Кортов, а также руководители предприятий и региональных ведомств. Разработкой концепции технопарка занимается Корпорация развития Среднего Урала.

В технопарке будут размещаться компании, занимающиеся радиоэлектроникой и микроэлектроникой, беспилотными системами и робототехникой. На площадке предусмотрят испытательный центр, испытательный полигон, центр коллективного пользования современными CAD-CAM-CAE системами, центр метрологии и сертификации и контрактное производство.

Мы планируем формировать технопарк по принципу локального наукограда. Он будет представлять собой экосистему, объединяющую цикл разработок, опытного и серийного производства, подготовку инженеров, которые будут проводить НИОКР, производственные и офисные помещения, — сказал генеральный директор КРСУ Андрей Мисюра.

Он отметил как преимущество проекта то, что инфраструктура создается вблизи кампуса УрФУ, Международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО», жилой застройки для ученых, преподавателей, студентов и сотрудников высокотехнологичных компаний-резидентов, учебно-научного центра УрФУ и школ.

Губернатор Евгений Куйвашев поставил задачу запустить проект в 2025 г.

Напомним, что правительство России направит Свердловской области почти 3 млрд руб. на социальные и инфраструктурные проекты: на строительство здания НИИ Охраны материнства и младенчества (первый объект медицинского кластера «Академический») и на завершение строительства Дворца водных видов спорта в Новокольцовском микрорайоне. Здание должны ввести в эксплуатацию весной 2023 г.

Ранее DK.RU сообщил, что Евгений Куйвашев подписал распоряжение об утверждении перечня объектов, которые могут быть построены или реконструированы в Свердловской области на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП). Инвесторам предлагают рассмотреть 11 объектов (в основном это школы и поликлиники).

Автор: Виктория Говорковская
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