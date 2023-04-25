В Академическом запустили продажи квартир в ЖК «А+». Почему это выгодная инвестиция?

Жемчужина проекта — обилие планировочных решений, учитывающих разные жизненные сценарии. Они делают каждую квартиру уникальной и высоколиквидной в будущем. Подробности — в новом офисе продаж.

В Екатеринбурге открылся офис продаж строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг», которая занимается реализацией нового жилого проекта в Академическом районе. Жилой квартал носит название «А+», что означает «Академический со знаком плюс», и поднимает планку комфорт-класса.

Продажи квартир были открыты в начале весны текущего года, сразу после дня рождения строительной корпорации — в этом году «Девелопмент-Юг» исполнилось 28 лет. За это время было построено более 2,5 млн кв. м жилья в перспективных районах Краснодара, Ростова-на-Дону, Перми, Владивостока и Астрахани.

В ЖК предусмотрено более 60 вариантов эргономичных планировок, которые учитывают разные жизненные сценарии. В домах найдутся квартиры и для семей с детьми, и для молодых пар. Первые могут выбрать для себя жилье с мастер-спальней и просторной детской, вторые — с террасой и полноразмерным окном в ванной, где можно создать романтическую обстановку.

Квартиры можно приобрести в двух вариантах отделки — «White box+» и «Дизайнерская чистовая отделка». Для каждого планировочного решения разработан индивидуальный дизайн-проект интерьера, который будущий новосел получает после сделки в подарок.

Отдельное внимание уделили отделке санузлов, которая будет сдаваться с широкоформатным керамогранитом. Это позволит с первого дня ощутить все преимущества высокого уровня качества, наработанного корпорацией за многие годы работы.

Подробнее о ЖК «А+» можно узнать в офисе продаж «Девелопмент-Юг», который открылся в БЦ Палладиум (2 этаж, офис 202). Застройщик создал все условия для того, чтобы покупка квартир проходила в комфортной обстановке.

Руководить проектом будет вице-президент корпорации Михаил Попенко. Он переехал в Екатеринбург из Краснодара, чтобы представлять компанию на Урале. По словам Михаила Попенко, проект будет интересен не только тем, кто планирует улучшить свои жилищные условия, но и инвесторам в недвижимость:

«А+» — это прекрасное вложение денег. Уникальность планировок и концепции делает проект высоколиквидным в случае перепродажи после завершения строительства. Финансовый прогноз от застройщика предполагает рост стоимости актива не менее 15% при самом негативном сценарии. В реальности, по опыту уже реализованных проектов в других городах, эти показатели были значительно выше.

Добавим, что купить жилую недвижимость в ЖК «А+» можно по программе траншевой ипотеки от ПАО «Сбербанк». Это позволит сделать покупку максимально выгодной и рассчитать транши так, чтобы ежемесячный платеж был максимально комфортным.

Офис продаж:

г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 10,

бизнес-центр «Палладиум», офис 202,

+7 (343) 222–22–55.

житьвплюсе.рф.