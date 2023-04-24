Правительство решило повысить ставку НДФЛ для уехавших до 30%

Россиянам, работающим по гражданско-правовым договорам из-за рубежа, после утраты налогового резидентства придется платить 30% НДФЛ. Утверждается, что это не коснется работающих по трудовым договорам.

Правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому граждане, проживающие и работающие за рубежом, будут платить НДФЛ по ставке 30% вместо 13% после утраты налогового резидентства РФ. Изменения затронут всех уехавших, кто использует для работы российский сегмент интернета или размещенные в РФ технические и программно-аппаратные средства.

Поправки вступят в силу с 1 января 2024 г. Согласно изменениям, нововведения коснутся работающих официально по трудовому договору и фрилансеров, при одном из условий:

человек является налоговым резидентом РФ;

получает вознаграждение на счет в российском банке;

получает выплату от российских организаций, ИП, обособленных подразделений иностранных структур в РФ. Российские компании должны будут сами определять, какую ставку по НДФЛ применять для каждого сотрудника в зависимости от того, ведет ли он свою деятельность в РФ. Обновление. В Минфине заявили, что поправки не затрагивают сотрудников, которые работают по трудовым договорам. Для них действующие налоговые условия не меняются. Споры о повышении НДФЛ для уехавших идут с прошлого года. При этом еще в ноябре министр финансов Антон Силуанов говорил, что Минфин предлагает сохранить НДФЛ на уровне 13% для граждан, уехавших из страны, но продолжающих вести свой бизнес или работать в России, сообщал DK.RU.

Александр Аузан, указывая на огромный отток человеческого капитала из России, предлагал не повышать налоги для уехавших, чтобы не терять этих людей: Экономист, указывая на огромный отток человеческого капитала из России,не повышать налоги для уехавших, чтобы не терять этих людей: