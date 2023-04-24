«Вопрос не только денег, но и репутации». Хакеры против ФТС

В апреле произошел крупнейший сбой в работе Федеральной таможенной службы в России. Кибератака парализовала работу пунктов контроля на двое суток, участники рынка затаили дыхание.

В середине апреля хакеры частично парализовали работу Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов (ЕАИС ТО). В Федеральной таможенной службе тогда сообщили:

Вследствие кибератаки на IT-ресурсы ФТС, начавшейся 10 апреля, по-прежнему наблюдаются сбои в функционировании Единой информационной системы таможенных органов. Специалисты ФТС и других ведомств в круглосуточном режиме занимаются восстановлением работоспособности системы.

Из-за сбоя в IT-системах ФТС процедуры таможенного оформления в России были остановлены на два дня. Транспортные средства с грузом — вне зависимости от способа транспортировки — не въезжали в страну и не выезжали из нее. В пунктах пропуска на границе инспекторы начали оформлять документы «с использованием бумажных носителей», с которыми, впрочем, тоже были проблемы — во многих пунктах не оказалось бумаги для оформления документов. При этом на пересечение границы физлицами сбои в работе информсистемы никак не повлияли. Участникам внешнеэкономической деятельности было рекомендовано обращаться на горячие линии региональных таможенных управлений.

Проблему с оформлением грузов подтверждали в крупных логистических компаниях. Руководитель отдела таможенного оформления Transasia Logistics Сергей Кулагин сказал «Ведомостям», что на фоне кибератаки на серверы ФТС работа по декларированию грузов клиентов компании «была остановлена». «Не регистрировались новые декларации, зависли на проверке те, что уже были в работе», – уточнил он. По словам топ-менеджера, «зависло» несколько десятков деклараций. Руководитель группы международной логистики транспортной компании Delko Анастасия Беринцева добавила, что компания «вместо 200 транспортных средств смогла оформить только 44».

Кирилл Рассадкин, генеральный директор «ЕвроТрансЭкспедиция», так прокомментировал DK.RU ситуацию:

— Любой сбой может привести к значимым последствиям, как для бизнеса, так и для госслужб. Задержки в обработке таможенных деклараций и других документов, автоматически сказываются на сроках поставок грузов. Последствиями этого становятся штрафы и другие финансовые потери перевозчиков и поставщиков. Отсутствие необходимых документов для таможенного оформления зачастую приводит даже к отмене, не говоря уже о серьезных нарушениях сроков транспортировки, а ожидание делает логистику дороже, снижая конкурентоспособность товаров.

Безусловно, компании несут и серьезные репутационные потери. Просто потому, что клиенты могут начать сомневаться в профессионализме и надежности перевозчика, который не выполняет свои обязательства в срок. Сомнения возникают не только в качестве услуг одной конкретной компании, в которую обратился клиент, но и большинства игроков на рынке логистики и перевозок. В тех случаях, когда сбой связан с утечкой информации и происходит нарушение конфиденциальности данных, доверие к транспортным компаниям теряется еще быстрее.

Нарушения работы таможенных систем резко тормозят скорость обработки документов, так как сотрудникам ФТС приходится должны работать со всеми документами вручную. И в целом, если сбой связан с критическими системами ФТС, подобные форс-мажорные ситуации являются угрозой безопасности государственных интересов. Сбой может привести к серьезным финансовым и репутационным потерям для компаний и государства в целом.

Участники рынка уверены, что даже трехдневный сбой в оформлении документов вызовет коллапс на стоянках терминалов, а работающие в этой сфере компании понесут дополнительные немалые расходы на оплату содержания товаров на складах временного хранения и вследствие простоя транспорта.

— Сейчас у нас абсолютно все операции проходят в электронном виде. В результате очень много компаний, безусловно, попадут на дополнительные расходы, поскольку машины, контейнеры, вагоны стоят и ждут, пока можно будет произвести таможенное оформление. Грубо говоря, сутки простоя могут обойтись от 10 тысяч рублей до 60 тысяч рублей, — пояснил «Коммерсанту» учредитель компании VIG Trans Игорь Ребельский.

На восстановление работоспособности таможенных информсистем понадобилось больше двух суток. Во второй половине дня 12 апреля пресс-служба ФНС опубликовала заявление:

После кибератаки, которая произошла 10 апреля, декларации снова оформляются в электронном виде по всей России. Отдельные затруднения сохраняются в работе некоторых информационных сервисов «Личного кабинета участника ВЭД», а также в Московском и Калининградском ЦЭДах. Специалисты ведут восстановительные работы. Уже сегодня к концу дня работа сервисов Личного кабинета будет полностью восстановлена.

— Особенно хотим поблагодарить участников ВЭД, которые с пониманием и терпением отнеслись к сложившейся ситуации, не поддались панике и провокациям. Это помогло нам максимально сконцентрироваться на восстановлении систем, — отметил врио руководителя ФТС России Руслан Давыдов.

Это уже не первый случай сбоя работы электронных систем ФТС из-за хакерских атак, но ранее справляться с проблемами удавалось за несколько часов. Так, о DDos-атаках на информационные сервисы сообщалось в конце февраля 2023 г., тогда оформление документов продолжилось в штатном режиме. Через несколько дней после масштабного сбоя, 17 апреля, на специализированных сайтах для участников внешнеэкономической деятельности появилось сообщение об очередных проблемах:

C 9:15 МСК 17.04.2023 наблюдаются проблемы на оборудовании ФТС России, ответственном за передачу данных (все посты). Со стороны таможни не приходят ответы или приходят с большой задержкой.

Проблемы были устранены в тот же день, к 13.30 Мск.

Цифры финансовых потерь из-за апрельского простоя грузов логистические компании пока не обнародовали и, скорее всего, не будут. Перевозчики объясняют: дело не только в единовременных выплатах, куда важнее репутационные потери.

Отметим: в морских портах льготный период хранения для контейнеров действует от 5 до 10 суток. При перемещении товаров в Россию автомобильным транспортом такой период составляет всего 48 часов. Затем начинает взиматься дополнительная плата: в среднем это €100 за сутки. В Таможенном кодексе ЕАЭС есть статья 120 «Особенности совершения таможенных операций и выпуска товаров до подачи декларации на товары», которая подразумевает, что скоропортящиеся и иные категории грузов могут выпускаться без деклараций по заявлению, но пока, говорят участники рынка, не пользовались.

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