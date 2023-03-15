ФТС обнародовала данные о внешней торговле РФ. С начала СВО они не раскрывались

Последний раз такие сведения приводились за январь 2022 г., после чего были закрыты на год. Самое важное в статистике импорта — падение на 19% важнейшего для экономики инвестиционного импорта.

Федеральная таможенная служба (ФТС) впервые с начала военной операции на Украине опубликовала данные о внешней торговле РФ в контексте стоимостных объемов ввоза и вывоза, сообщает Коммерсантъ. Последний раз такие сведения приводились за январь 2022 г., затем они были закрыты «во избежание некорректных оценок, спекуляций и разночтений в части импортных поставок».

В 2022 г. экспорт РФ вырос на 19,9%, до $591,5 млрд. Импорт в страну, наоборот, упал на 11,7%, до $259,1 млрд. В итоге сложилось положительное торговое сальдо в размере $332,4 млрд против $199,6 млрд в 2021 г. В целом внешнеторговый оборот РФ вырос за 2022 г. на 8,1%, до $850,5 млрд. Очевидная причина роста экспорта — увеличение цен на энергоносители. Сокращение же импорта вызвано санкциями и разрывом торговых связей с Западом.

Ранее ФТС давала оперативные данные по импорту из стран дальнего зарубежья и подробные — по ввозу-вывозу не по группам (как сейчас), а по конкретным позициям (например, нефть, газ, автомобили). Особый интерес представляли данные по странам, открывать которые ФТС пока не обещает.

В разбивке по товарным группам данные ФТС фиксируют падение важнейшего для экономики инвестиционного импорта (машины и оборудование) — с $36,9 млрд в 2021 году до $29,8 млрд в 2022-м (минус 19,1%). Стоимость ввоза наземного транспорта (речь прежде всего об автомобилях) сократилась с $26,9 млрд до $15,7 млрд, (на 41,5%). Импорт продовольствия же и сельхозсырья, напротив, вырос — с $34 млрд до $35,7 млрд (на 4,9%). Выросли и закупки фармпродукции — с $13,8 млрд до $16 млрд (на 16,3%).

Далее таможня планирует публиковать эти данные ежемесячно на 40-й день по окончании отчетного периода. Другие сведения не обещаны. При этом обнародованные цифры принципиально не отличаются от тех, что получали эксперты на основании данных торговых партнеров РФ. Так, аналитики Telegram-канала «Твердые цифры» по данным такой зеркальной статистики оценивали экспорт в 2022 г. в $574 млрд, импорт — в $257 млрд.

До 2014 г. торговля с Европой занимала 55% российской внешней торговли в целом. А товарооборот с Китаем составлял 10%, как и с СНГ. Сейчас доля СНГ осталась на том же уровне, доля Европы упала до 35%, а Китай в 2021 г. дал 22-23% всего внешнего товарооборота. «Это означает, что де-факто разрушена модель работы нашей экономики, когда нашим основным торговым партнером была Европа, в том числе с точки зрения импорта, прежде всего оборудования, средств производства, технологий и люксовых товаров. Для России это означает, что мы лишились рынка, куда устойчиво шли не только нефть и газ, но и другие товары»: Михаил Задорнов, экономист, бывший председатель правления банка «Открытие» рассказал DK.RU о том, как будет развиваться экономика России.