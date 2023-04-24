В центре Екатеринбурга все же появится Музей оружия

Замороженный из-за археологических раскопок проект Русской медной компании все же будет реализован. Здание у главного офиса РМК построят по проекту знаменитого бюро Foster + Partners.

Археологи разрешили Русской медной компании (РМК) продолжать строительство Музея оружия в центре Екатеринбурга. Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области выдало одобрило проект здания на ул. Гоголя.

Эксперты заключили, что строительные работы не затронут культурный слой в районе улиц Горького – Карла Маркса – Гоголя и Энгельса.

Работы, напомним, ведет принадлежащая РМК корпорация «Даймонд Билдинг». Архитектурное решения здания разработало британское бюро Foster + Partners, ранее спроектировавшее штаб-квартиру РМК на ул. Горького.

Изначально планировалось, что в 2023 г. музей уже начнет работать, но археологи заявили, что в квартале улиц Гоголя – Карла Маркса – Горького обнаружен культурный слой. Специалисты собрали коллекцию предметов, «отражающих материальную культуру Екатеринбурга XVIII—XX веков».

Всего за время раскопок археологи собрали около двух тысяч артефактов. Среди них — 60 монет, керамические сосуды, бутылки из-под алкоголя, целые аптечные и парфюмерные флаконы, фрагменты холодного оружия, изделий из дерева, кирпичей с клеймами местных заводов, украшений, конской упряжи и многое другое. Найденные артефакты сейчас выставлены в Музее истории Екатеринбурга.

Известно, что Игорь Алтушкин собирает оружие с 2000 г. Его коллекция экспонируется в музее при спортивно-патриотическом клубе «Архангел Михаил». Обычные посетители могут попасть в него только во время проведения соревнований. DK.RU побывал там в марте 2021 г.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявлял ранее, что благодаря штаб-квартире РМК в том районе города появилась доминанта, вокруг которой формируется городское пространство.

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