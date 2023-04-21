Алексей Орлов: «Бизнес в Екатеринбурге — социально ориентированный, и это его отличает»

Глава города — о том, с каким фундаментом город подошел к 300-летию, какими компетенциями силен сегодня и чем городской власти помогают местные компании.

В преддверии 300-летия Екатеринбурга DK.RU продолжает серию интервью с руководителями города — прежними и действующими. Именно они принимали и принимают решения по развитию уральской столицы, выстраивали и выстраивают отношения с местным бизнесом. Знают, в каких сферах накопился серьезный потенциал и как его раскрыть.

Действующий глава Екатеринбурга Алексей Орлов заступил на пост в феврале 2021 г. В ходе конкурсного отбора он представил свою программу, в числе основных пунктов которой были: усиление экономики, обновление жилфонда и проведение событий мирового масштаба. В интервью DK.RU Алексей Орлов рассказал, кто и как меняет облик города в последние годы, что отличает бизнес уральской столицы от предпринимательства других регионов и как Екатеринбург будет развиваться дальше.

Досье DK.RU Алексей Валерьевич Орлов Образование

Выпускник Омского сельскохозяйственного института им. Кирова и Тюменской высшей школы МВД РФ. Карьера

С 1993 г. на протяжении 12 лет служил в органах МВД РФ.

В 2005 г. впервые пришел на муниципальную службу, став первым заместителем главы Тобольска.

В 2007 г. назначен на должность заместителя главы администрации Тюмени по экономике, финансам и налогам. Позже возглавлял Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Ленинградской области.

В июле 2012 г. стал заместителем председателя правительства Свердловской области.

В августе 2014 г. назначен первым заместителем председателя правительства — министром инвестиций и развития. Позднее приступил к исполнению полномочий первого заместителя губернатора Свердловской области. С декабря 2020 г. — первый заместитель главы Екатеринбурга, позже был избран главой города по результатам конкурсного отбора.

Об отношениях с бизнесом и драйверах экономики

Алексей Орлов работает в Екатеринбурге более 10 лет. За этот период органам власти удалось пройти большой путь, который позволил минимизировать административные барьеры и сделать работу бизнеса комфортной.

— Около 10 лет назад Свердловская область по инициативе Агентства стратегических инициатив впервые приняла участие в пилотном рейтинге инвестиционной привлекательности, — рассказывает глава Екатеринбурга. — Деятельность региональных команд оценивалась по множеству критериев. В частности, в рамках этой работы предстояло привести государственные и муниципальные услуги к единому стандарту по времени и качеству. Без муниципалитетов региональная власть не смогла бы выполнить эту задачу. Поэтому мы пришли к губернатору с инициативой и стали проводить рейтинг инвестиционной привлекательности муниципалитетов. Первые годы Екатеринбург занимал в нем не самую высокую позицию. Хотя, конечно, коллеги работали в этом направлении.

Когда я два года назад заступил на должность главы Екатеринбурга, мы решили переформатировать взаимодействие с застройщиками. Строительный комплекс сегодня — одна из ключевых отраслей Екатеринбурга. Он обеспечивает работой смежные отрасли экономики и формирует внешний облик города. Поэтому снижение административных барьеров здесь — очень важная задача. Судя по отзывам Гильдии строителей Урала и строительного сообщества, по количеству выданных разрешений на строительство, нам удается ее решать.

Кроме этого, в прошлом году мы сформировали новый коллегиальный орган — Совет директоров, в состав которого вошли представители городской власти, руководители крупнейших промышленных предприятий, банковской сферы, транспорта, учреждений образования, общественных объединений. Такая форма взаимодействия помогает нам оперативно реагировать на возникающие вызовы. Несмотря на то, что полномочия муниципалитета по поддержке бизнеса ограниченны (в частности, мы не можем выдать предприятиям налоговые льготы), мы эти задачи решаем с помощью коллег из региональных органов власти, с которыми налажено тесное взаимодействие.

Фактически до конца XX в. Екатеринбург оставался городом-заводом. Последние десятилетия он переживает серьезную трансформацию, и, пожалуй, лучше всего ее иллюстрирует возведение жилых комплексов в тех местах, где раньше были производства. Почему возник этот тренд?

— Действительно, Екатеринбург развивался как город-завод: предприятия строились возле реки, рядом появлялись сопутствующие производства. Большая концентрация промышленных объектов не лучшим образом влияла на окружающую среду. Руководители города и области понимали эту проблему, поэтому всячески стимулировали перенос предприятий из центральных районов.

Сейчас Екатеринбург меняется с архитектурной точки зрения: на месте однотипных бетонных коробок с трубами появляются современные постройки. Политика, направленная на ревитализацию центральных районов, позволила сформировать современный внешний облик Екатеринбурга и сделать город более комфортным для граждан — обеспечить их жильем, социальными услугами — местами в школах, детских садах, новыми объектами культуры и спорта.

Но освободившиеся промышленные площадки могли быть использованы под новые экологичные производства. Не теряет ли город возможность создавать рабочие места, застраивая промзоны жильем?

— Строительная сфера, которая является одной из основных отраслей экономики, тоже дает новые рабочие места. В прошлом году мы сдали свыше 1,6 млн кв. м жилья и 800 тыс. кв. м коммерческой недвижимости — представьте, сколько людей было задействовано в проектировании и строительстве этих объектов.

Безусловно, развиваются и другие отрасли. Например, логистика. Губернатор ставит задачу создания «сухого порта» на базе сформированной инфраструктуры. Первые элементы уже запущены — так, осенью заработал ТЛЦ «Уральский», который позволит перерабатывать около 6 млн тонн контейнерных грузов в год, это один из крупнейших подобных объектов в стране. Появляются многочисленные распределительные центры. В их числе — «C.I.T. Екатеринбург» на улице Бахчиванджи.

Идет активное развитие IT-сферы. Серьезные планы декларирует СКБ Контур — сегодня это одна из крупнейших IT-компаний нашей страны. В конце прошлого года открылся технологический хаб Сбера для IT-специалистов — это около 2 тыс. сотрудников, которые будут решать вопросы кибербезопасности, разрабатывать новые продукты, платежные сервисы.

Какое место в экономике города сегодня занимают традиционные отрасли?

— Военно-промышленный комплекс, машиностроение, инвестиционная и финансовая сфера, торгово-сервисные услуги остаются драйверами развития экономики. То, что в уральской столице сложилась многоукладная экономика, помогает нам стабилизировать ситуацию на рынке труда. Если в одной из отраслей происходит просадка — занятость населения компенсируется за счет других. Сегодня у нас один из самых низких в стране показателей безработицы — примерно 0,5% от числа экономически активного населения Екатеринбурга.

Об изменении облика Екатеринбурга

Последние годы активно развивается не только центральная часть города, но и его отдаленные территории. Важнейшим событием последних лет стало создание полноценного административного района — Академического.

— Еще 20 лет назад на этом месте было чистое поле. И до недавнего времени Академический был обычным планировочным районом. Но сейчас впервые в истории современной России был сформирован полноценный административный район города-миллионника, — отмечает Алексей Орлов. — Сейчас наша основная задача — решение транспортных проблем этой территории и создание новых рабочих мест, чтобы жители могли приложить свои компетенции, не уезжая далеко от места проживания.

Еще один механизм, который позволяет развивать районы, — программа КРТ. Как она продвигается? С какими сложностями вы столкнулись при ее реализации?

— Действительно, закон о КРТ призван решить проблему морально и физически устаревшего жилья и сформировать новый облик территорий. Эта программа позволяет улучшить жилищные условия большого количества людей, которые не имеют возможности сделать это самостоятельно по разным причинам, в первую очередь, финансовым.

Что касается сложностей — действительно, было непросто сформировать нормативную базу, это был длительный процесс. Сегодня механизм работы строго регламентирован — мы обеспечиваем и финансовые, и административные гарантии для горожан, чтобы они получили достойное жилье взамен.

У нас уже есть неплохой опыт реализации таких проектов. В прошлом году мы заключили насколько соглашений о КРТ, и на одной из территорий в Орджоникидзевском районе (ул. Шефская), уже расселено 97% жилых помещений — семьи обрели новое жилье. Это самый яркий пример.

Три проекта КРТ жилых зон, которые уже реализуются в Екатеринбурге, затрагивают районы на севере города. Где еще, на ваш взгляд, необходимо применить этот механизм?

— Проекты в Орджоникидзевском районе — пилотные. Мы будем двигаться дальше и развивать с помощью этого механизма и другие районы города. В частности, в этом году планируем провести аукционы по территориям в Железнодорожном и Чкаловском районе.

У нас большое количество жилья, которое пока не признано ветхим, но фактически достигло серьезного уровня морального и физического износа. Есть неиспользуемые площадки, в том числе промзоны. Застройщики вносят свои предложения. Мы их внимательно изучаем, взаимодействуем при этом с жителями, следим, чтобы не были нарушены их права, а район, где формируются границы КРТ, обрел совершенно иной современный внешний вид.

Последние годы много говорят о необходимости сохранения объектов культурного наследия и привлечении к этому процессу крупных инвесторов. Насколько бизнесу интересны такие проекты?

— Интерес к объектам культурного наследия большой, и есть прекрасные примеры того, как старые здания были восстановлены и получили новую функцию. Например, это галерея «Главный Проспект»: сегодня на площадке памятника появилось новое комфортное жилье, общественные и музейные пространства. Или Синара Центр — старый госпиталь, который усилиями компании Синара был превращен в современное пространство с выставочным залом, ресторанными зонами, где проходит большое количество мероприятий. При этом прекрасные объекты с точки зрения культурного наследия были сохранены и стали украшением центральной части Екатеринбурга. Я думаю, что в ближайшие годы будут появляться и другие примеры.

Городские власти стараются привлекать бизнес к строительству и ремонту школ, спортивных объектов. Какие из этих объектов вам кажутся наиболее значимыми?

— Я приведу несколько примеров: какие-то проекты уже завершены, какие-то находятся в стадии реализации.

Среди них — самый большой скейтпарк на Урале возле КРК Уралец, который был построен при помощи РМК. Я принимал участие в его открытии. Скейтпарк востребован среди молодежи — туда едут любители активных видов спорта со всего УрФО.

Школа №106 на Вторчермете, которую окончил Андрей Моисеевич Симановский. Он на личные средства отремонтировал кабинеты, рекреации, актовые залы, благоустроил прилегающую территорию. Два года подряд на территории школы работал шикарный каток со световыми фигурами — он стал настоящим украшением района. Мы продолжаем активное взаимодействие по этому проекту, начали строить новую школьную столовую.

В рекордные сроки удалось построить новый корпус гимназии №120. Это позволило нам практически на 1 тыс. чел. увеличить количество обучающихся. Школа получила новые актовый, спортивный и обеденный залы, прекрасно оборудованные классы и рекреационное пространство. Проектно-сметную документацию за свой счет сделал застройщик, вложив 10 млн руб., — это тоже участие бизнеса.

И таких примеров у нас достаточно много. Наши девелоперы понимают, что комфортным жилье становится только тогда, когда вокруг есть детские сады, школы, объекты социальной инфраструктуры, культуры и спорта.

Еще один пример — использование механизма государственно-частного партнерства. В рамках концессионного соглашения у нас строится школа №41 по ул. Котельникова, которую очень ждут жители. Трехстороннее соглашение заключили компания Атомстройкомплекс, правительство Свердловской области и Сбербанк. Предполагается, что в рамках ГЧП будет заключено еще одно соглашение — по строительству школы на ул. Советской на 1,5 тыс. мест.

Екатеринбург отличает от других то, что бизнес в городе — социально ориентированный. Компании и их владельцы готовы вкладывать собственные ресурсы в рекреационные пространства, объекты благоустройства, социальные объекты, разработку проектно-сметной документации, которая будет передана в муниципалитет. Мы по всем этим направлениям взаимодействуем с бизнесом, и это не может не радовать.

С этого года мэрия лишилась полномочия по утверждению Генплана, хотя они были возвращены на городской уровень буквально год назад. Для чего был нужен такой шаг?

— Это было наше осознанное предложение, которое мы транслировали на областной уровень. Мы исходим из того, что Екатеринбург не может развиваться вне рамок большой агломерации, и мы должны учитывать многие моменты, связанные с развитием наших ближайших соседей — городов-спутников Верхней Пышмы, Арамили, Сысерти и Среднеуральска.

К тому же многие процессы регулируют именно областные органы власти. Это и развитие транспортной системы, в частности — первый в РФ межмуниципальный трамвайный маршрут между Екатеринбургом и Верхней Пышмой. Это, например, вопросы захоронения твердых коммунальных отходов — в рамках большого концессионного соглашения необходимо определиться с земельным участком, где будет строительство большого мусоросортировочного завода и где расположится площадка для хранения рассортированных отходов. Эти вопросы нужно учитывать в отраслевых программах.

Хочу подчеркнуть: ни горожане, ни бизнес не почувствуют разницы от того, кто утверждает конечную версию Генплана. Передача полномочия по утверждению документа не означает, что решения будут приниматься без учета мнения населения. Мы провели общественное обсуждение проекта генплана, проанализировали поступившие предложения. Сейчас нам предстоит еще один важный этап — согласование проекта Генплана с Минэкономразвития РФ. Думаю, что сам документ, который будет действовать с 2025 по 2045 гг., мы сможем утвердить в конце текущего — начале следующего года.

О будущем города

По словам Алексея Орлова, к своему 300-летию Екатеринбург подошел с неплохим фундаментом для того, чтобы двигаться дальше.

Каким, на ваш взгляд, должен быть образ Екатеринбурга с учетом того, что он уже не город-завод?

— Компетенции, которыми силен город, я уже назвал. Сегодня среди наших отраслей-драйверов, помимо военно-промышленного комплекса и машиностроения, — строительство, IT, логистика, торгово-сервисная и финансовая сферы.

Кроме этого, Екатеринбург должен быть городом, удобным для жизни, — с развитой логистикой, комфортным общественным транспортом. И мы делаем серьезные шаги— в первую очередь, в сторону обновления общественного электротранспорта.

Екатеринбург должен быть городом мировых коммуникаций, который представляет возможности встречи на удобных площадках в рамках больших событийных мероприятий. Он должен быть удобным не только для жителей, но и для гостей. Мы также работаем в этом направлении.

Кроме этого, губернатор ставит перед нами задачу — превратить Екатеринбург в студенческую столицу нашей страны. Для этого сформирована очень неплохая база. В Новокольцовском микрорайоне возведен комплекс общежитий, строится кампус мирового уровня для УрФУ. Уже сейчас около одной десятой части городского населения — 160 тыс. человек — это студенты. В Екатеринбурге можно получить качественное образование на всех уровнях обучения. У нас около 170 школ. Наши ребята принимают участие в олимпиаде для школьников, которая ежегодно проводится по 24 общеобразовательным предметам, — многие становятся победителями и поступают в лучшие вузы страны.

Губернатор Евгений Куйвашев и Алексей Орлов в креативном пространстве «Домна». Фото: екатеринбург.рф, Федор Серков

С момента, как вы стали главой Екатеринбурга, доходная часть городского бюджета выросла: в 2020 г. город заработал 49 млрд руб., в 2021-м — 55 млрд, в 2022-м — 65 млрд. План на 2023 г. — 64,2 млрд руб. За счет чего удалось увеличить объем поступлений в городскую казну?

— Это результат слаженной работы коллег по нескольким основным направлениям: работа городской и районных комиссий по контролю за поступлением налогов и других обязательных платежей в бюджет, деятельность рабочих групп по снижению уровня неформальной занятости, работа административных комиссий. Кроме этого, работаем над повышением эффективности управления муниципальным имуществом — в 2022 г. от использования муниципальной собственности городской бюджет пополнился более чем на 4,5 млрд руб.

Добавлю, что расходная часть бюджета на 2022 г. составит 66,2 млрд руб. — это абсолютный рекорд за всю новейшую историю Екатеринбурга. Наш бюджет традиционно социальный. Более 60% расходов будет направлено на финансирование сфер образования, физкультуры и спорта, культуры и молодежной политики.

Отраслевые подразделения администрации города активно взаимодействуют с отраслевыми министерствами Свердловской области. Благодаря выстроенному диалогу на условиях софинансирования нам удается осуществлять строительство школ, объектов улично-дорожной сети, благоустройство дворовых и общественных территорий, замену лифтов, а также проводить капитальный ремонт дорог.

Какие проекты, реализованные администрацией за последние два года, самые любимые для вас?

— За это время мы запустили большое количество знаковых объектов. Все они стали предметом гордости для меня. Это полномасштабная реконструкция Макаровского моста: мы открыли четырехполосное движение, запустили трамвайные линии, а у моста появилась яркая архитектурная подсветка, которая может меняться в зависимости от тематики праздника. Это Театр кукол с новым кинетическим фасадом, где в определенные часы можно посмотреть представление. Безусловно, это «Эрмитаж-Урал» с одним из лучших хранилищ, где созданы прекрасные условия для реставрации.

Еще один проект, которым я лично очень горжусь, — это обновленное пространство креативного кластера «Домна». Реализацией проекта совместно занимались город и область. Эта площадка создана для креативных предпринимателей из fashion-индустрии, фотографов, дизайнеров. Там расположен наш информационно-туристический центр и на постоянной основе проходят уроки технологии для наших школьников.

Я люблю бывать в Домне, и один раз стал свидетелем такого урока: ребятам дали задание в течение часа с помощью компьютерной программы создать свой символ 300-летия Екатеринбурга. Было интересно наблюдать, как подростки видят город: например, один паренек использовал фразу «Скованные одной цепью» — значит, он ассоциирует Екатеринбург-Свердловск с городом родоначальников российского рока. Потом у ребят была возможность распечатать эти логотипы на футболках. В дальнейшем можно вести разговор о коммерциализации и выставлять такой мерч на продажу. Так рождается первый интерес молодежи к предпринимательской деятельности.

Расскажу про один из любимых проектов, который начался и завершился за время моей работы в администрации Екатеринбурга. Когда я пришел работать в администрацию, мне рассказали, что есть серьезный запрос со стороны горожан на обновление вольера для белых медведей. Мы отработали этот вопрос с благотворительным фондом Роснефти, привлекли серьезные деньги. Договорились с Московским зоопарком, провели масштабную реконструкцию вольера — по площади он увеличился в три раза. В августе в вольер приехала новая постоялица — медведица Хатанга. По словам директора зоопарка Светланы Прилепиной, гости учреждения ее очень полюбили.

Алексей Орлов открыл новый вольер для белых медведей в августе 2022 г. Фото: екатеринбург.рф, Алина Шешеня

Еще один небольшой проект — шахматные столы на Плотинке. Жители центральной локации в летнее время любят играть в шахматы, сидя прямо на парапетах. Однажды мы оценивали там ход проведения ремонтных работ, и я разговорился с жителями, возрастными мужчинами:

— Неудобно, наверное, играть, сидя на парапете?

— Да мы как-то привыкли.

— А что, если мы поставим столы с готовой шахматной разметкой?

Так осенью мы установили несколько столов. Специально проходил-смотрел — пользуются популярностью. В масштабах города — это мелочь, но она сделана для удобства жителей и вносит свой колорит. Из таких мелочей и складывается целостная картина диалога власти и населения. Таких примеров достаточно много.

Какие направления вы рассматриваете как приоритетные точки приложения усилий на ближайшие один-два года?

— Безусловно, продолжим заниматься модернизацией сферы ЖКХ, повышать надежность водоснабжения, водоотведения, учитывая планы наших застройщиков по новым территориям. В частности, будем обновлять коммунальную инфраструктуру на территориях, где реализуются проекты КРТ, потому что коммуникации там, как правило, серьезно изношены.

Продолжим строить и реконструировать дороги — это важная составляющая для комфорта жителей города. И самая приоритетная для нас задача — масштабное обновление пассажирского транспорта. Если на линиях будут эксплуатироваться старые машины, мы не сможем мотивировать людей пересесть на трамвай или троллейбус.

Уже в этом году в городе появятся 50 новых троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Это позволит нам по-новому посмотреть на формирование транспортных маршрутов в новые районы, где пока нет контактной сети.

Не планируете привлекать к обновлению общественного транспорта бизнес? Может быть, путем заключения концессионных соглашений.

— Безусловно, мы рассматриваем такую возможность, в первую очередь — по Академическому району. Концессионное соглашение позволит нам не только приобрести подвижной состав, но и построить вторую очередь трамвайной линии в этот район. Сегодня Российская Федерация предлагает нам такие инструменты, планирую в ближайшее время обсудить эти вопросы с губернатором.

Кроме этого, у нас в проработке еще одна серьезная инициатива — мы договорились с одним из благотворительных фондов о приобретении 25 новых двухсекционных трамвайных вагонов на условиях софинансирования. Рассчитываем, что это произойдет уже в текущем году.

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