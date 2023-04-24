«Ты думай что пишешь в сети»: россиян начнут сажать за оскорбление чиновников в интернете

Вскоре к уголовной ответственности можно будет привлечь за оскорбление в интернете представителя власти — по статье 319 Уголовного кодекса с соответствующим составом преступления.

Высказывания в Сети, унижающие достоинство чиновников в связи с их службой, вскоре начнут отслеживаться а неосторожным интернет-спорщикам дадут реальные уголовные сроки, рассказала Парламентская газета. Такое разъяснение содержит рассмотренный пленумом Верховного суда проект постановления статьи 319 Уголовного кодекса. Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с ними влечет штраф до 40 тыс. руб. или в размере зарплаты за период до трех месяцев, а также обязательные работы на срок до 360 часов или исправительные — до одного года.

По разъяснениям Верховного суда, оскорбление представителя власти — это публичное унижение его чести и достоинства в неприличной форме. Высказывание должно затрагивать личные, профессиональные и служебные качества человека. Обязательное условие уголовной ответственности за этот проступок — публичный характер оскорбления, в том числе в интернете, на сайтах, форумах и блогах.

Согласно разъяснениям, статья 319 защищает в том числе сотрудников правоохранительных органов. К ним относятся: органы прокуратуры, Следственный комитет, органы внутренних дел, Федеральная служба безопасности, Федеральная служба исполнения наказаний, таможенные органы, Федеральная служба охраны, органы принудительного исполнения, органы государственного пожарного надзора, Росгвардия, военная полиция.

Оскорблением может быть нецензурная брань или выражение, которое противоречит общепринятым в обществе нормам, сказал «Парламентской газете» член Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сенатор Артем Шейкин:

Статья разделяет личные и публичные оскорбления. Личными можно считать оскорбительные сообщения в мессенджерах, и за них предполагается более скромный штраф. Публичные — это посты в социальных сетях, и штрафуют за них более серьезно. За публичные оскорбительные высказывания в интернете обидчику придется заплатить от пяти до десяти тысяч руб.

«Следует различать такие понятия, как оскорбление и клевета. Если оскорбление направлено на унижение человека, то клевета — на распространение о нем заведомо ложной информации. Такое правонарушение рассматривается по статье 128.1 Уголовного кодекса. Если мы хотим жить в цивилизованном мире, именно так нужно решать любые разногласия.

Бывает и так, что прямых оскорблений нет, но киберхулиганы намеренно выводят человека на эмоции и унижают его — это так называемый троллинг. От него никак не защититься — нужно просто не обращать внимания. Любой троллинг идет от интерактива. Как только вы подключаетесь, начинаете отвечать, пытаетесь побольнее задеть оппонента — диалог превращается в нескончаемый процесс. Кто умнее, тот его и прекращает», — разъяснил спикер.

По словам Артема Шейкина, не стоит оскорблять обидчика в ответ, иначе любые разбирательства по закону будут почти бесполезны. Нужно сразу собрать доказательства: сделать скриншоты и заверить их через нотариуса. Заявление подается в прокуратуру, его можно написать заранее по образцу или уже на месте.

Заявление в суд подает прокурор. Но, в соответствии со статьей 150 Гражданского кодекса, достоинство личности, честь и доброе имя, неприкосновенность частной жизни относятся к нематериальным благам, принадлежащим гражданам по рождению. Это дает основание для самостоятельного обращения в суд с исковым заявлением о защите чести и достоинства и о возмещении морального вреда.

За клевету в интернете можно получить штраф до 1 млн руб. Также человека могут приговорить к обязательными работам на срок до 240 часов, к принудительным работам на срок до двух лет, арестовать на два месяца или посадить на срок до двух лет.

Также закон не относит к оскорблениям публичные действия, направленные на возбуждение ненависти, вражды и унижение достоинства человека. Это уже состав статьи 20.3.1. Кодекса об административных правонарушениях и статьи 282 Уголовного кодекса.

По уголовной статье человеку грозят штраф от 300 до 500 тыс. руб., принудительные работы от одного года до четырех лет с лишением права занимать определенные должности в течение трех лет. Наказать могут также лишением свободы от двух до пяти лет.

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