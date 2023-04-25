Летом в екатеринбургском «Пассаже» откроется фудмаркет

Компания «Малышева, 73» приступила к обновлению фуд-корта на четвертом этаже торгового центра: его дизайн станет более современным. Легендарный золотой потолок уже демонтирован.

Концепция фудмаркета и пул арендаторов в «Пассаже» будут отличаться от Estory в «Гринвиче». На обновленной площадке будут работать 15 ресторанов, представляющих разные кухни. Здесь одновременно смогут принимать пищу до 250 человек.

Задачи клонировать Estory не было. Если Estory — масштабный проект, который можно описать тремя словами: шумно, весело, многолюдно. Концепция фудмаркета в Пассаже — это больше атмосферная, домашняя и уютная история со спокойным дизайном, — говорит cовладелица агентства Dream Team Мария Швецова (цитата по JustMedia.ru).

В пространстве фудмаркета планируется проведение небольших мероприятий.

Ранее DK.RU сообщил, что три екатеринбургских ресторана вошли в шорт-лист лучших ресторанов премии WHERETOEAT РОССИЯ 2023.

Читайте также: «Отзывы в сети необъективны». Как «российский Мишлен» с Урала оценивает рестораны и отели