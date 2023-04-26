В Сосьве Свердловской области за ночь сгорело более 90 домов, один человек погиб

По последним данным, огонь удалось локализовать, но полностью с пожаром спасатели справиться пока не могут. На месте работают также врачи Центра медицины катастроф.

В поселке Сосьва Свердловской области продолжается борьба с огнем. По последним данным пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, пожар повредил или уничтожил уже 92 дома. СМИ, ссылаясь на информацию от местных жителей, сообщают минимум о 120-150 домах. Сгорела в том числе больница для заключенных из местной колонии.

Пожарные боролись с огнем всю ночь, но пожар быстро распространятся по сухой траве при порывах ветра. Сейчас для подачи воды к месту тушения проложены магистральные линии от реки Сосьва длиной 2 км. На месте работают 120 человек и 33 единицы техники, в том числе два пожарных поезда, вертолет МЧС России и Росгвардии.

Погиб один человек, есть несколько пропавших без вести. Минувшей ночью в Сосьву выехали врачи Территориального центра медицины катастроф, они оказывают сельчанам помощь, которая требуется не только погорельцам — дышать в поселке практически нечем, вокруг очень плотный дым. На месте работает 21 специалист, в том числе главный врач ТЦМК Виктор Попов.

По последним данным, к 9 утра среды спасателям удалось локализовать пожар в Сосьве. Сейчас площадь возгорания составляет 9000 квадратных метров. Спасены 1200 зданий.

Сегодня, 26 апреля, в 10.00 с погорельцами встретится местный глава. Накануне вечером губернатор области Евгений Куйвашев поручил выехать в Сосьву заместителю главы региона Азату Салихову и министру общественной безопасности Александру Кудрявцеву. По неофициальной информации, также в Сосьву вылетел заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков и замглавы МЧС России. Евгений Куйвашев прервал командировку и возвращается в область.

Ранее на DK.RU: Особый противопожарный режим ввели в Екатеринбурге, Тагиле и еще пяти муниципалитетах