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Особый противопожарный режим ввели в Екатеринбурге, Тагиле и еще пяти муниципалитетах

Особый противопожарный режим ввели в Екатеринбурге, Тагиле и еще пяти муниципалитетах
Иллюстрация: pixabay.com

В области уже начали бушевать лесные пожары, из-за чего в ряде субъектов дополнительные требования пожарной безопасности ввели раньше, чем в целом по области.

#ПРОИСШЕСТВИЯ#НОВОСТИ

В семи муниципалитетах Свердловской области введен особый противопожарный режим. Как сообщили в региональном управлении МЧС, с 11 апреля дополнительные требования пожарной безопасности действуют в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Полевском городском округе, Камышловском городском округе, Махневском муниципальном образовании, Камышловском муниципальном образовании и Березовском городском округе (в лесах).

Кроме ограничений на посещение лесов и природных парков, гражданам запрещается разводить костры, сжигать мусор и сухую растительность, проводить пожароопасные работы и создавать несанкционированные свалки из горючих отходов.

Как писал DK.RU накануне, природные пожары в регионе уже начались. Всего по данным на воскресенье, 9 апреля в области действовало 12 лесных пожаров, они зафиксированы на территориях Артемовского, Белоярского, Сысертского, Тугулымского городских округов, а также в Нижнетагильском, Билимбаевском, Невьянском, Байкаловском лесничествах. Из 12 пожаров 8 удалось ликвидировать, еще два — локализовать.

В МЧС России по Свердловской области добавили, что с начала весенне-летнего пожароопасного периода на территории региона произошло уже 160 ландшафтных пожаров, площадь которых составила более 168 Га.

Напомним, в 2021 г. сообщения о пожарах в Свердловской области с весны по осень поступали практически каждый день: горели леса, трава, торфяники, тополиный пух, дома и дачи. Только августовские пожары обошлись Свердловской области в десятки миллионов рублей. В 2022 г. сообщения о крупных возгораниях стали поступать в мае, пик пожароопасного сезона пришелся на август.

Автор: Александра Клименко
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