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На Среднем Урале снова горят леса. Кто виноват и что делать?

На Среднем Урале снова горят леса. Кто виноват и что делать?
Иллюстрация: МЧС России по Свердловской области

Только за последние сутки в регионе действовало 12 лесных пожаров, а совсем скоро их количество может существенно вырасти. В пик пожароопасного сезона к тушению привлекут более 4,5 тыс. чел.

#ПРОИСШЕСТВИЯ#НОВОСТИ

Особый противопожарный режим в Свердловской области установлен с 15 апреля. Но природные пожары уже начались. Всего по данным на воскресенье, 9 апреля в регионе действовало 12 лесных пожаров.

Как сообщили в департаменте информполитики области, возгорания зафиксированы на территориях Артемовского, Белоярского, Сысертского, Тугулымского городских округов, а также в Нижнетагильском, Билимбаевском, Невьянском, Байкаловском лесничествах. Из 12 пожаров 8 удалось ликвидировать, еще два — локализовать. Тушение огня вели более 80 чел. Основная причина возгораний — несоблюдение местными жителями правил пожарной безопасности.

В МЧС России по Свердловской области добавили, что с начала весенне-летнего пожароопасного периода на территории региона произошло уже 160 ландшафтных пожаров, площадь которых составила более 168 Га. Ведомство обратилось к уральцам с просьбой соблюдать меры безопасности, отдыхая на природе или даче, не сжигать траву и не бросать непотушенные окурки из окон автомобилей. При обнаружении возгорания необходимо позвонить по номерам 101 или 112.

Напомним, что с весны по осень 2021 г. сообщения о пожарах в Свердловской области поступали практически каждый день: горели леса, трава, торфяники, тополиный пух, дома и дачи. Только августовские пожары обошлись Свердловской области в десятки миллионов рублей. В 2022 г., как писал DK.RU, наблюдалась аналогичная ситуация — сообщения о крупных возгораниях стали поступать в мае, а на август пришелся пик пожароопасного сезона.

В этом году для борьбы с возгораниями в лесах предусмотрели дополнительные ресурсы. При областной противопожарной службе создается новое подразделение для работы с торфяными пожарами. А в случае необходимости, к тушению лесных пожаров может быть привлечено более 4,5 тыс. чел. и около 2 тыс. единиц техники.

Автор: Елизавета Порошина
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