Пожары в области: все службы в режиме повышенной готовности, идет сбор гуманитарной помощи

Сильнейший пожар в Сосьве стал не единственным возгоранием за последние сутки. Всего произошло шесть техногенных пожаров, сейчас они локализованы, но до конца не потушены.

Волонтеры из центра «Мы рядом» в Екатеринбурге собирают гуманитарную помощь для погорельцев из Сосьвы. Связаться с сотрудниками центра и узнать, что требуется и как передать необходимое можно ежедневно с 10:00 до 20:00 по телефону горячей линии: +7 (800) 101-51-62. Также обращения принимаются в мессенджерах Telegram, WhatsApp и социальной сети «ВКонтакте».

По последним данным, в поселке сгорело 110 строений, минувшей ночью пожар удалось локализовать, тушение огня продолжается. Известно об одном погибшем, еще один человек находится в розыске.

Полностью сгорела больница расположенной в Сосьве колонии, оттуда вывезли 170 заключенных и около 30 работников. Также спасены все служебные собаки из питомника. Больные заключенные перевезены в Нижний Тагил.

Из-за пожара заведены два уголовных дела, они взяты на контроль прокуратуры. Старший помощник прокурора по Свердловской области Марина Канатова сообщила что дела возбуждены по ст. 293 УК РФ «Халатность» и по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности гражданину».

С пострадавшими оо огня встретился прибывший в Сосьву замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

Первоочередной список жителей Сосьвы, чьи дома и имущество пострадали при пожаре, составлен. Сейчас ведется запись тех, кто здесь не был по тем или иным причинам зарегистрирован, но проживал. Ключевая задача сегодня — оперативно провести выплаты, которые возможно провести, а также разобраться с восстановлением документов и банковских карт, — сказал Алексей Шмыков.

Пока речь идет о базовой выплате погорельцам — 10 тыс. руб.

Свердловский Минздрав из-за дыма от пожара перевозит местных пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и легких, беременных женщин в больницы Серова, Краснотурьинска и Новой Ляли.﻿

Всего за минувшие сутки в Свердловской области произошло шесть крупных техногенных пожаров, сгорело 178 строений, 134 из которых были жилыми, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Всего к тушению пожаров привлекалось более 380 человек и 112 единиц техники, в том числе вертолет, который за 20 сливов сбросил 60 тонн воды. Все пожары на данный момент локализованы.

Коммунальные, энергетические и газовые службы региона по поручению губернатора Евгения Куйвашева работают в режиме повышенной готовности в связи с пожарами.

Всем предписано вести мониторинг работы систем жизнеобеспечения. В случае сбоя - незамедлительно реагировать и обеспечивать оперативное устранение аварий, — заявил министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

По неофициальным данным, глава области Евгений Куйвашев срочно возвращается в регион из Узбекистана, где был в командировке.

Ранее DK.RU писал о сильнейшем пожаре в Сосьве, бушевавшем всю прошедшую ночь.