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Планы предприятий по расширению производства стали максимальными с 2012 г.

Планы предприятий по расширению производства стали максимальными с 2012 г.
Автор фото: Christopher Burns. Иллюстрация: unsplash.com

«Пока были свободные мощности, предприятия не стремились инвестировать, особенно с учетом экономической неопределенности. Теперь появилась потребность в их наращивании».

#ПРОИЗВОДСТВО#НОВОСТИ

Индекс инвестиционных планов промышленных предприятий, который отслеживает Институт Гайдара, в апреле 2023 г. достиг 20 пунктов — максимального значения за 11 лет, пишет РБК. Это означает, что предприятий, которые планируют вложения в основной капитал, заметно больше, чем тех, кто не намерен инвестировать.

Сводный индекс прогнозов промышленных предприятий в апреле почти достиг досанкционного уровня 2021 и начала 2022 гг., следует из обзора лаборатории. Индекс составляется на основе оценок предприятий по таким параметрам, как спрос, выпуск продукции, инвестиции в основной капитал, потребность в кадрах, загруженность производственных мощностей.

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Еще в марте индекс инвестиционных планов составлял 3 пункта, за месяц он прибавил сразу 17 пунктов. Кроме того, апрельское значение в два раза лучше досанкционных уровней января—февраля 2022 гг.

Подобная динамика инвестиционных планов российской промышленности выглядит совершенно логично в условиях исторически минимального навеса избыточных мощностей, — говорит заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Института Гайдара Сергей Цухло.

Доля предприятий с незагруженными мощностями составила 9% — минимум за всю историю РФ. В условиях, когда импортные производители ушли, и отечественным компаниям нужно расширять спрос, рост инвестиционных планов предприятий логичен, говорит замдиректора центра развития ВШЭ Валерий Миронов.

Пока были свободные мощности, предприятия не стремились инвестировать, особенно с учетом экономической неопределенности. Теперь появилась потребность в их наращивании, чтобы не уступать место на рынке китайским конкурентам, — объясняет он.

 
Автор: Андрей Пермяков
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