Microsoft пытается сохранить частных российских клиентов

ИТ-гигант предлагает частным компаниям продолжать сотрудничество и, вероятно, хочет сохранить за собой некоторые ниши из-за возросшего пиратства.

Примерно 1 тыс. российских компаний, в том числе представительства международных концернов, получили предложения от Microsoft о продолжения сотрудничества, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в ИТ-отрасли. Microsoft хочет сохранить российских клиентов, поэтому не ликвидирует российское юрлицо и старается продолжить поддержку своего софта и его обновления. В самой компании не прокомментировали ситуацию.

Microsoft продолжает работать с российскими компаниями, не попавшими под санкции США, говорит источник издания. После начала СВО ИТ-корпорация ограничила доступ к загрузкам некоторого своего софта для потребителей, в то же время российские дистрибуторы продают продление лицензий на действующие продукты.

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В 2022 г. выручка от продаж ООО «Майкрософт Рус» составила 6,4 млрд руб., чистая прибыль — 159 млн руб., годом ранее показатели составили 6,8 млрд и 638 млн руб. соответственно. В прошлом году, как следует из пояснений к отчетности компании, из российского подразделения уволили почти всех сотрудников, также организация расторгла действовавший договор аренды.

Как мы видим, власти Запада пока не давят на Microsoft в вопросе работы в России. Microsoft оценивает возможности для возвращения в страну, — говорит председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

ИТ-гигант хочет сохранить за собой некоторые ниши из-за возросшего пиратства в России, считает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Однако российские компании так или будут вынуждены переходить на отечественный софт по требованию правительства. В секторах критической информационной инфраструктуры с 2025 г. запрещается использовать зарубежный софт, а с 2026 г. — программно-аппаратные комплексы.