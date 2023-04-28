Блиновская признала вину по делу о неуплате налогов на сумму более 918 млн руб.

Блогер Елена Блиновская раскаялась и полностью признала вину, сегодня ей выберут меру пресечения. Следствие также хочет найти тех, кто предупредил ее о предстоящем обвинении.

Задержанная блогер Елена Блиновская признала вину по делу о неуплате более 900 млн рублей налогов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителя столичного главка Следственного комитета Юлию Иванову.

В ходе допроса Елена Блиновская раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину, — рассказала Иванова.

Следователям предстоит установить людей, которые предупредили Блиновскую о следственной тайне, добавила представитель СК. То есть — о предстоящем обвинении. Следствие будет ходатайствовать перед Пресненским районным судом, чтобы в отношении Блиновской выбрали меру пресечения, связанную с ограничением свободы, добавила Иванова.

Елена Блиновская, блогер с более чем 5 млн подписчиков в Instagram (принадлежит компании Meta, чья деятельность признана в России экстремистской), автор популярных «марафонов желаний» была задержана 27 апреля при попытке покинуть Россию на арендованном автомобиле. Ее подозревают в уклонении от уплаты налогов и легализации более 900 млн руб. Следствие считает, что она использовала схемы «дробления» бизнеса и занижала полученные доходы.

Это уже третье уголовное дело по статье о неуплате налогов против популярных инстаблогеров, возбужденное с начала года. В марте 2023 г. аналогичные дела завели в отношении Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее мужа Артёма, а также Александры Митрошиной, сообщал DK.RU.