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Блогера Блиновскую обвинили в неуплате более 900 млн руб. налогов и отмывании денег

Блогера Блиновскую обвинили в неуплате более 900 млн руб. налогов и отмывании денег
Иллюстрация: Телеграм-канал Блиновской

Елену Блиновскую, блогера с 5 млн подписчиков, известную по «марафонам желаний», задержали при попытке покинуть страну. Ее обвиняют по двум уголовным статьям.

#СУДЫ#НАЛОГИ#НОВОСТИ

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении блогера Елены Блиновской по статьям «уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» и «легализация денежных средств в особо крупном размере».

Елена Блиновская — популярный блогер в Instagram, у нее 5,3 млн подписчиков. Она известна как автор «марафонов желаний». По версии следствия, Блиновская, используя схему «дробления» бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за 2019-2021 гг. налог на добавленную стоимость и налог на доходы физлиц на общую сумму свыше 918 млн руб.

«Кроме того, в целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения полученными денежными средствами, легализовала их путем совершения финансовых операций», — утверждает СК.

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Как говорится в релизе, Блиновская задержана при попытке пересечь границу России на арендованном автомобиле, у нее имелись авиабилеты для вылета в другое государство.

Это не первый случай, когда против популярных блогеров возбудили уголовное дело по статье о неуплате налогов. В марте 2023 г. аналогичные дела завели в отношении Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее мужа Артёма, а также Александры Митрошиной, сообщал DK.RU.
Автор: Андрей Пермяков
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