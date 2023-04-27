Пример для Блиновской? Блогер Александра Митрошина погасила долг перед ФНС — 120 млн руб.

В марте на неё завели уголовное дело о неуплате налогов на сумму более 120 млн руб. При этом, по данным источников, реальные претензии ФНС вдвое превышают эту сумму. Адвокат Митрошиной всё отрицает.

В марте Следственный комитет России сообщил о возбуждении против блогера Александры Митрошиной уголовного дела. По версии следствия, с октября 2020 по май 2022 гг. она, являясь ИП, использовала упрощенную систему налогообложения. Но получив от своих образовательных курсов доход, превышающий допустимый (150 млн руб.), она отказалась переходить на общую систему налогообложения и тем самым уклонилась от уплаты налогов более чем на 120 млн руб., сообщал DK.RU.

Тогда же, по данным правоохранительных органов, блогер покинула Россию.

В четверг, 27 апреля, стало известно, что Митрошина погасила задолженность. Об это со ссылкой на информированный источник сообщили РИА Новости.

Между тем источники издания МК утверждают: выплаченные 120 млн являются лишь частью долга. Якобы ей осталось заплатить еще 92 млн руб., из которых 7 млн составляет остаток задолженности, а 85 млн — налоговые штрафы.

Любопытно, что адвокат блогера Алиса Волхова опровергает совершение каких-либо выплат. «Уголовное дело находится на стадии следствия», — сказала Волхова корреспонденту РБК.

Митрошина стала третьим блогером, против которых возбудили дело о неуплате налогов. В начале марта 2023 г. под уголовку попали блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее муж Артём.

Четвертым в списке стала Елена Блиновская. Уголовное дело возбуждено по статьям «уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» и «легализация денежных средств в особо крупном размере». Как рассказывал DK.RU, по версии следствия, Блиновская, используя схему «дробления» бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за 2019-2021 гг. налог на добавленную стоимость и налог на доходы физлиц на общую сумму свыше 918 млн руб.