Рекламодатели вновь тратят бешеные деньги на рекламу у блогеров

Доходы большинства инфлюенсеров в первом квартале 2023 г. выросли почти на 30%. При этом все больше компаний обращает внимание на их политическую позицию.

Аналитики Solar Staff изучили заработок 15 тыс. русскоязычных блогеров, которые размещали интеграции в VK, Telegram, «Одноклассниках», Instagram (соцсеть принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), «Дзене», Rutube и YouTube. Выборка собрана за период с января 2021 г. по март 2023 г. из внутренних источников — обезличенной базы выплат крупнейших клиентов Solar Staff, среди которых, в частности, интернет-магазин Ozon, платформа Perfluence, библиотека электронных книг «Литрес» и другие. Всего в исследовании было задействовано около 50 компаний.

Во внимание были приняты такие показатели, как количество задач, которое выполнил каждый блогер, его налоговый статус, размер вознаграждения, сфера компаний, которые сотрудничают с блогерами. В январе-марте текущего года блогеры-физлица (на них, по оценкам Solar Staff, приходится до 95% всех русскоязычных блогеров) зарабатывали за месяц в среднем 15,8 тыс. руб. Ежемесячный доход таких блогеров по сравнению с первым кварталом 2022 г. вырос более чем на 27% (с 12,4 тыс. руб.) и более чем на 30% по сравнению с 2021 г. (12,1 тыс. руб.).

В середине прошлого года мы увидели сильный спад доходов у блогеров — на 30-40% год к году по каждому налоговому статусу, — комментирует представитель Solar Staff Александр Норовяктин. — Тогда бренды заморозили маркетинговые бюджеты, чтобы разобраться в том, какие средства продвижения сейчас можно использовать. Цифры за январь-март 2023 г. показывают, что многие компании снова делают ставку на блогеров.

Самая охватная на сегодняшний день площадка YouTube по-прежнему актуальна для рекламодателей, указывает руководитель отдела маркетинга в социальных медиа рекламного холдинга OMD OM Group Анна Козырева:

Платформа позволяет работать с широкой целевой аудиторией и предлагает разнообразные варианты интеграций. На втором месте по востребованности Telegram, который в 2022 г. стал бенефициаром притока аудитории и блогеров из запрещенных сетей. Но его охваты пока несопоставимы с ними. В числе набирающих популярность площадок — туда идут рекламодатели .

Представители Solar Staff объясняют рост доходов у блогеров тем, что после ухода западных сервисов российские компании перераспределили свои бюджеты. В частности, деньги, которые раньше тратились на контекстную и таргетированную рекламу, теперь используются на продвижение.

У блогеров, зарегистрированных как самозанятые (таких около 4%), среднемесячные доходы показали еще больший рост — на 35% по сравнению с 2022 г. и более чем в два раза по сравнению с 2021 г. В первом квартале 2023 г. самозанятые блогеры зарабатывали в среднем 57,1 тыс. руб. При этом в отдельно взятом месяце — марте 2023 г. — их средний доход достиг максимального значения за последние три года — 64,6 тыс. руб.

Помимо роста расходов на рекламу у блогеров рекламодатели изменили и подход к взаимодействию с ними, считает основатель рекламного агентства Digital Church Марк Хлуднев. Так, рекламодатели стали обращать больше внимания не столько на аудиторию, сколько на вовлечение пользователей в контент того или иного инфлюенсера. Многие заказчики стали обращать внимание на политическую позицию блогеров и требовать от них соблюдения закона о маркировке интернет-рекламы.

В ноябре совет блогеров при Совете Федерации направил президенту России Владимиру Путину и зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву письма с просьбой о пересмотре блокировки запрещенных соцсетей, рассказывал DK.RU. По словам блогеров, благодаря блокировкам Россия проигрывает информационную войну. Но о разблокировке Instagram и Facebook (запрещенные в РФ соцсети; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) не может идти речи.