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«Они стали хорошо себя вести»: блогеры просят Путина разблокировать Instagram и Facebook

«Они стали хорошо себя вести»: блогеры просят Путина разблокировать Instagram и Facebook
Иллюстрация: gazeta.ru

Блогеры не понимают, что эти соцсети — информационное оружие врага, с которым нужно бороться, считают депутаты. В то же время совет блогеров при Совете Федерации считает, что соцсеть уже исправилась.

#СОЦСЕТИ#НОВОСТИ

Совет блогеров при Совете Федерации направил президенту России Владимиру Путину и зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву письма с просьбой о пересмотре блокировки запрещенных соцсетей, пишет Лента.ру. По словам блогеров, благодаря блокировкам Россия проигрывает информационную войну.

Но о разблокировке Instagram и Facebook (запрещенные в РФ соцсети; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) не может идти речи, заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев:

Я в Facebook, начиная с 2014 года был заблокирован две трети времени, причем перед каждыми выборами, перед поправками, перед референдумом. Почему меня блокировали на месяц, на два-три без всякого повода? И не только меня, десятки, сотни таких же, как я. Зато при этом раскручивали всех оппозиционеров. Instagram и Facebook существуют не для удовольствия блогеров. Они созданы и работают по факту против Российской Федерации. Это информационное оружие. Как бы мы все отнеслись к тому, если бы сейчас какие-то блогеры или еще кто-то обратился бы к президенту России с просьбой завезти на территорию России пушки, которые будут стрелять и убивать русских людей? 

Другого выхода, кроме как заблокировать Instagram и Facebook, нет, убежден депутат. По его словам, эти соцсети отравляют сознание масс и сеют русофобию. Блогеры не понимают, что эти соцсети — информационное оружие врага, с которым нужно бороться, считает депутат. И, по его мнению, это лишний раз свидетельствует о том, что они являются жертвами этого оружия.

Ранее лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил рассмотреть вопрос о восстановлении доступа к Instagram, поскольку соцсеть начала «хорошо себя вести». Сенатор Андрей Клишас позднее сообщал, что пересмотр решения о блокировке Instagram и Facebook возможен только после изменений в принципах модерации контента площадок. 

21 марта признал Meta экстремистской организацией и запретил на территории России ее деятельность, как и принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram, рассказывал DK.RU. Поводом к этому послужили изменения в модерации платформ: Meta временно разрешила Facebook и Instagram в ряде стран не удалять призывы к насилию в отношении российских военнослужащих.

Автор: Андрей Широков
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