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Архитекторы раскрыли, в чем уникальность Дворца водных видов спорта в Екатеринбурге

Архитекторы раскрыли, в чем уникальность Дворца водных видов спорта в Екатеринбурге
Иллюстрация: Предоставлено коммуникационным агентством «Правила Общения»

Он был построен к Международному фестивалю университетского спорта, который пройдет в августе этого года. В нем примут участие команды из 16 стран.

#СПОРТ#НОВОСТИ

Открытый в середине апреля Дворец водных видов спорта, построенный к Международному фестивалю университетского спорта, продолжит работать в режиме наследия после завершения соревнований. Как рассказали в архитектурном бюро ARCHINFORM, которое спроектировало объект, функции комплекса продумали так, чтобы он был доступен для занятий водными видами спорта жителям города.

Как уже писал DK.RU, ДВВС стал одним из крупнейших спортивных сооружений России. Площадь здания — более 61 тыс. кв. м. Оно приспособлено для проведения соревнований международного уровня. Под одной крышей будут работать сразу два бассейна олимпийского размера и отдельный бассейн для прыжков в воду.

Интересно выполнено архитектурно-образное решение ДВВС. С разных ракурсов комплекс визуально прочитывается по-новому. В экстерьере благодаря большим площадям стеклянных поверхностей и сдержанному свечению металлических элементов прочитываются волны.

Архитекторы раскрыли, в чем уникальность Дворца водных видов спорта в Екатеринбурге 1

Глава бюро ARCHINFORM Тимур Абдуллаев рассказал журналистам, какие нюансы нужно было учесть архитекторам при проектировании объекта. Прежде всего — предстояло развести потоки спортсменов, зрителей, судей и персонала, чтобы они не пересекались — это требование Международной ассоциации университетского спорта. Для этого создали многоуровневую систему входов.

Свои тонкости были и в разработке бассейнов. Созданы условия для того, чтобы они функционировали автономно друг от друга.

Вокруг прыжкового бассейна создали комфортную акустическую среду, чтобы спортсмен мог настроиться перед стартом.

Архитекторы раскрыли, в чем уникальность Дворца водных видов спорта в Екатеринбурге 2

Демонстрационный бассейн, размер чаши которого в два раза больше, чем у прыжкового (52,5 х 25 м), может трансформироваться в два резервуара. Для зрителей, которые будут наблюдать за выступлениями в этом бассейне, создано 5,2 тыс. посадочных мест.

Что касается тренировочного бассейна, он также может быть разделен на две чаши с помощью передвижного борта.

Также в режиме наследия будет работать детский бассейн, где будут обучаться плаванью самые маленькие жители города.

Архитекторы раскрыли, в чем уникальность Дворца водных видов спорта в Екатеринбурге 3

Предполагается, что перед Международным фестивалем университетского спорта в комплексе пройдут тестовые соревнования — чемпионат России по прыжкам в воду и Кубок Свердловской области по плаванию.

Добавим, что спорткомплекс вошел в состав деревни Международного фестиваля университетского спорта, генподрядчиком строительства которой выступила компания «Синара-Девелопмент». Строительство Дворца водных видов спорта возглавил «Атомстройкомплекс».

Читайте также на DK.RU: На фестиваль спорта в Екатеринбург приедут спортсмены из 16-ти стран

Автор: Елизавета Порошина
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