На фестиваль спорта в Екатеринбург приедут спортсмены из 16-ти стран

Пригласительная кампания продолжается, над сбором спортсменов работает сразу несколько федеральных министерств. Работать на фестивале будет около 3500 волонтеров.

На Международный фестиваль университетского спорта в Екатеринбурге в 2023 г. прилетят спортсмены из 16 стран. Пригласительная кампания не закончена.

В городе прошло заседание организационного комитета по подготовке и проведению Международного фестиваля университетского спорта 2023 г. в Екатеринбурге, в котором принял участие в том числе глава Свердловской области Евгений Куйвашев. Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко рассказал на заседании об итогах визита официальной делегации Китая в Москву и работе Минспорта России над фестивалем:

Фестиваль студенческого спорта включен в план Годов российско-китайского сотрудничества в области спорта и является ярким примером нашего конструктивного взаимодействия. Отмечу, что Минспорт России уже получил предварительное подтверждение по участию от шестнадцати стран. Активная пригласительная кампания продолжается. Свердловская область имеет большой опыт проведения международных спортивных мероприятий. Рассчитываем, что регион справится с организацией Международного фестиваля, обеспечив своевременную готовность объектов и всем необходимым самих участников, — заявил Чернышенко.

Скоро приглашения на фестиваль получат также команды иностранных вузов-побратимов, занимается этим вопросом Минобрнауки.

Со своей стороны мы подключили к пригласительной кампании вузы региона, они направили приглашения по линии своего международного взаимодействия. В высокой степени готовности находится деревня Фестиваля, где будут проживать участники. В штатном режиме осуществляется подготовка городской инженерной инфраструктуры. Высокие требования предъявляем к обеспечению безопасности участников и гостей Фестиваля. Разработана волонтерская программа, в рамках которой планируем привлечь 3500 волонтеров. Готовится широкая культурная программа, важным направлением является также программа наследия Фестиваля, — сказал Евгений Куйвашев.

Олег Матыцин, министр спорта России, сообщил о подтвержденной готовности представителей Пекинского университета спорта и Университетов Чэнду направить на фестиваль своих спортсменов.

Всего в Екатеринбурге в августе этого года ждут 3400 спортсменов из 240 вузов стран БРИКС, ШОС и СНГ. Соревнования пройдут по 14 видам спорта, в которых разыграют 193 комплекта медалей.

Напомним, Международный фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге вместо Универсиады, права на проведение которой город лишился вскоре после начала военной спецоперации в Украине. К крупному спортивному событию готовились несколько лет, ранее DK.RU писал, как идут работы.

Спортивные состязания приурочены к 300-летнему юбилею города, помимо них в Екатеринбурге ожидается немало интересных мероприятий.