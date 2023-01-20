В мэрии рассказали, что осталось достроить к фестивалю, который пройдет вместо Универсиады

По словам Людмилы Фитиной, в ближайшее время должно завершиться строительство спортивной деревни в Новокольцовском и реконструкция двух важных для города объектов.

На Международный фестиваль университетского спорта, который пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа вместо летней Универсиады, приедут 5 тыс. спортсменов. Как рассказала во время пресс-конференции начальник управления по физической культуре и спорту администрации Екатеринбурга Людмила Фитина, большая часть объектов уже готова к проведению соревнований. Их строительство из-за введенных санкций велось в непростых условиях.

Уже готовы к соревнованиям:

Дворец самбо в Верхней Пышме,

два футбольных поля рядом со стадионом «Уралмаш»,

академия волейбола имени Николая Карполя,

спортивный центр Уральской футбольной академии.

Центр художественной и эстетической гимнастики,

Дворец Дзюдо.

Завершаются работы по строительству спортивной деревни в Новокольцовском микрорайоне, а также реконструкция спортивно-оздоровительного комплекса «Калининец» и «Юности».

По словам Людмилы Фитиной, к середине февраля должна завершиться заявочная компания, после чего станет понятно, команды каких стран будут участвовать в фестивале. Вероятнее всего это будут команды из стран СНГ, ШОС и БРИКС.

Ранее DK.RU писал, что Екатеринбург готовился к Универсиаде несколько лет, но после начала военной спецоперации на Украине члены исполнительного комитета FISU приняли решение «отложить» право Екатеринбурга на проведение Всемирных студенческих игр. Соревнования примет китайский город Чэнду.

О том, что в Екатеринбурге состоится студенческий спортивный фестиваль, стало известно в июне прошлого года.

Соревнования в рамках международного фестиваля пройдут по 15 видам спорта: бадминтон, баскетбол «3х3», бокс, волейбол, дзюдо, мини-футбол (футзал), настольный теннис, плавание, пляжный волейбол, пляжный футбол, прыжки в воду, самбо, спортивная борьба, теннис, тхэквондо. Будет разыграно 189 комплектов медалей.