Масштабные фестивали и прикосновение к истории: как Екатеринбург будет отмечать 300-летие?

Власти анонсировали программу мероприятий, приуроченных к юбилею Екатеринбурга. Фестивали пройдут в центре города и в ЦПКиО, где на открытии летней эстрады ждут Валерия Гергиева.

Программа основных мероприятий, приуроченных к 300-летию Екатеринбурга, сверстана. Об этом на заседании оргкомитета рассказал глава города Алексей Орлов. Ее кульминацией станет фестивальная неделя. Так в Историческом сквере с 12 по 19 апреля пройдут мастер-классы, выставки и концерты, а также мультимедиа-перфоманс с применением технологий дополненной реальности.

В прошлом году начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков объяснял, что интерактивные инсталляции, рассказывающие о становлении Екатеринбурга, можно будет увидеть на акватории городского пруда и набережной Исети:

Каждая инсталляция может быть просканирована как QR-код, это позволит человеку ознакомиться с историческим знанием. Например, просканировав фигуру музыканта, человек сможет посмотреть видео первых концертов Вячеслава Бутусова или ознакомиться с нотным текстом произведений уральских композиторов.

Также 18 августа в Историческом сквере состоится выемка капсулы времени, которая была заложена в 1973 г., а на ее место заложат новую, с информацией о знаковых событиях в жизни Екатеринбурга, которые произошли за последние 50 лет, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Еще одной точкой притяжения станет ЦПКиО им. Маяковского. 17 августа там после реконструкции откроют единственный в УрФО полноценный летний театр. На летней эстраде выступит Уральский академический филармонический оркестр, ведутся переговоры об участии прославленного дирижера Валерия Гергиева.

Также на площадке ЦПКиО запланирован двухдневный фестиваль «Да, шеф!», в котором примет участие шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев.

Впервые уральская столица примет Всероссийский форум городов трудовой доблести. Напомним, городу это звание было присвоено в 2020 г. В рамках форума состоится открытие стелы Трудовой доблести на перекрестке ул. Николая Никонова и Царской, ее возведение в настоящий момент продолжается.

Судя по информации сайта 300.екатеринбург.рф, в программу празднования 300-летия Екатеринбурга также войдут историческая реконструкция Екатеринбурга XIX в., фестиваль уличных театров «Лица улиц», фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест» и спортивные состязания.

Синхронно с праздничными мероприятиями в Екатеринбурге состоится Международный фестиваль университетского спорта, который решили провести с 8 по 19 августа вместо летней Универсиады. Как уже писал DK.RU, на него приедут 3,4 тыс. спортсменов из более 240 вузов стран БРИКС, ШОС и СНГ.