«Производство можно нарастить на 40%. Но нужны длинные и дешевые кредиты, как в Китае»

«Мы сможем иметь дешевые деньги, если откажемся от вывоза капитала и ужесточим валютное регулирование». Сергей Глазьев — о том, почему Россия остается на периферии уходящего мирохозяйственного уклада.

Сегодня мы переживаем уникальный период: одновременно наблюдаем смену технологических укладов, которая происходит раз в 50 лет, и политическую революцию, которая сопровождается серьезными конфликтами и ведет к изменению центра мировой хозяйственной системы. Так считает Сергей Глазьев — министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, доктор экономических наук, академик РАН.

Своим видением ситуации в стране и мире эксперт поделился с участниками ТОП клуба, организованного Уральской ТПП и УрГЭУ. По словам Сергея Глазьева, в сложившихся обстоятельствах России необходимо экстренно корректировать денежно-кредитную политику и наращивать научно-промышленный потенциал, чтобы не потерять возможности для своего экономического развития.

DK.RU выбрал самое важное из выступления именитого политика и экономиста.

О технологическом отставании страны

— Новый мировой технологический уклад связан с развитием нано- и биоинженерии, цифровых и аддитивных технологий. Экономика стран, где развиты эти направления, растет. При этом окно возможностей для рынков, которые отстают в технологическом развитии, закрывается. Начинается гонка за лидерами, которые используют свои интеллектуальные преимущества и инвестиции для повышения технологичности производств.

Россия сегодня не может похвастаться серьезными успехами в этом направлении. Хотя в свое время у нас создали компанию Роснано, разработали и испытали определенные технологии, но они оказались невостребованными рынком.

Нужно признать, что мы находимся в числе отстающих. А наше технологическое отставание объясняется деградацией технического уровня промышленности, которая происходила последние десятилетия. Оно также связано с резким падением расходов на НИОКР — при переходе к рыночной экономике они сократились практически в 10 раз, и это ощущается до сих пор.

Если в советский период мы опережали другие страны по уровню развития технологий, то в настоящий момент в мире только два абсолютных лидера — США и Китай. При этом США стоит на месте, а Китай стремительно растет, и, я думаю, к концу пятилетки он догонит Америку по уровню научно-промышленного и технического потенциала.

В международном разделении труда Россия стала исполнять роль сырьевой ниши. Это неплохо для небольших стран. Но для нас экспорт нефти, газа и цветных металлов и импорт машин, оборудования и товаров народного потребления означает низкий уровень жизни и темпов развития.

Всем известно, что страны, которые специализируются на экспорте сырья, за счет своей природной ренты финансируют экономическое развитие зарубежных конкурентов. Если не работают механизмы перераспределения природной ренты в инвестиции для внутренней экономики, то такая экономика постоянно находится в состоянии донора мировой хозяйственной системы, теряя капитал и возобновляемые ресурсы.

О новом центре мировой экономики

— Каждому мирохозяйственному укладу соответствует свой способ накопления капитала и свое ядро мирового экономического развития. Сегодня такое ядро сформировалось в Юго-Восточной Азии — более половины прироста мирового ВВП дает сегодня Китай и Индия. И нет сомнения, что в будущем Юго-Восточная Азия будет играть все большую роль: уже к 2030 г. по сравнению со странами Европы и Северной Америкой она будет производить в два раза больше продукции и экспортировать в 1,5 раза больше. Очевидно, что мировая экономика обретает новый центр. И мы тоже следуем этому курсу.

Последние события ускорили процесс разворота российской экономики на Юго-Восток. Раньше это происходило постепенно — доля западной экономики снижалась в 1-2% и замещалась Китаем, в прошлом году темпы ускорились. Также среди наших партнеров сегодня — Турция, которая занимается реэкспортом европейской продукции, но это временное явление. В три раза выросла торговля с Индией: в 1990-е гг. наше присутствие на индийском рынке сократилось в 10 раз, и сейчас мы пытаемся его восстановить.

К сожалению, по отношению к Китаю мы тоже становимся сырьевым придатком — структура нашей торговли еще хуже, чем с Евросоюзом.

В силу сырьевой специализации и сверхоткрытой системы валютного регулирования, мы все 30 лет являемся крупнейшим донором мировой финансовой системы и продолжаем им оставаться, несмотря на последние события.

О неэффективной денежно-кредитной политике

— Некорректно говорить, что негативное влияние на российскую экономику оказывают только санкции. Серьезным образом на нее влияет и денежно-кредитная политика — негативные тенденции стали проявляться после того, как в 2014 г. Центробанк отпустил курс рубля «в свободное плаванье».

За девять лет по экспертным оценкам, в стране было недополучено продукции на 50 трлн руб.: примерно 20% — из-за санкций, примерно 70% продукции — из-за работы Центробанка.

Ежегодно мы теряем порядка $100 млрд — это вывоз капитала, который формируется за счет невозврата экспортной выручки, фиктивного импорта, инвестиций за рубеж. Всего к настоящему моменту вывезено $1,5 трлн. В этой сумме учтены деньги, которые, несмотря на обстоятельства, были вывезены в прошлом году — около $240млрд. Добавьте еще $300 млрд золотовалютных резервов, которые были заморожены штатами, и вы поймете, как существенно ослабевает наша финансовая система.

После того, как Центробанк провел либерализацию валютного регулирования, объем валютных спекуляций вырос в 10 раз. Хотя Центробанк в 2014 году мог зафиксировать курс в 80 рублей за доллар и держать его на протяжении 10 лет. Сделано это было под видом «таргетирования» инфляции. Попытки с ней бороться повышением процентных ставок влечет сокращение кредитования инвестиций, следствием чего становится падение технического уровня и конкурентоспособности экономики. Это влечет новую волну девальвации рубля и всплеск инфляции. После чего ЦБ снова повышает процентные ставкии разрушает инвестиционные планы предприятий, загоняя экономику в порочный круг стагфляционной ловушки. И так уже тридцать лет.

Низкая инвестиционная активность — это продолжение технологической деградации экономики и создание условий для новой девальвации рубля. А новая девальвация — это новый всплеск инфляции, повышение процентных ставок и снижение инвестиционной активности. Уровень накопления капитала у нас составляет всего 20% от ВВП, хотя нам нужны инвестиции в 1,5 раза больше. Из-за такой денежно-кредитной политики Россия оказалась на периферии уходящего мирохозяйственного уклада.

Для сравнения посмотрим на Китай, доля которого в мировой экономике за 20 лет выросла в пять раз. За счет чего? За счет того, что инвестиции этого государства выросли в 7,5 раз. Объем кредитования увеличился восьмикратно, и деньги пошли в реальный сектор экономики, обеспечив Китаю грандиозный экономический подъем с рекордной нормой накопления до 40% ВВП — это в два раза выше, чем у нас и в странах Запада.

Из-за того, что в России не работает инвестиционное кредитование и мы замкнулись в сырьевой нише, наш вес в мировой экономике снижается.

О возможностях для экономического роста

— В настоящий момент загрузка производственных мощностей едва дотягивает до 60%. И это не только старые, ненужные мощности, но и новые производственные линии, введенные в эксплуатацию за последние пять лет. С точки зрения предложения товаров мы можем нарастить производство на 30-40%.

Еще один фактор роста — уход западных компаний. У нас освободилась примерно четверть рынка. Это гигантские возможности для импортозамещения. Мы можем делать до 80% той продукции, которая ввозилась из Европы.

Но, повторюсь: для этого нужны кредиты — длинные и дешевые. Снова в качестве примера обращусь к удачному опыту Китая: там на приоритетные проекты выдаются кредиты под 0,2% годовых, для надежных заемщиков — под 2%, для всех остальных — 4%. Мы сможем иметь дешевые деньги, если откажемся от вывоза капитала и ужесточим валютное регулирование.

Экономическая теория говорит о том, что направление заемных средств в реальный сектор экономики помогает предотвратить инфляцию. За счет роста производства товаров народного потребления цены снижаются. Если мы ежегодно начнем загружать производственные мощности, то мы сможем обеспечить прирост промышленности на 3-4%, плюс еще около 1,5% прироста обеспечит внедрение новых технологий.

С трудовыми ресурсами для этого проблем не возникнет — у нас общий рынок труда со Средней Азии, за последнее время произошел большой приток квалифицированных специалистов из Украины. Существующая сырьевая база, которую можно перерабатывать, позволяет увеличить выпуск продукции в разы. Главный дефицит, который у нас есть — деньги.

О стратегии опережающего развития

Стратегия опережающего развития промышленности включает пять элементов:

Переход на новый технологический уклад — его основные отрасли способны демонстрировать рост в 35% в год. Экономическое наверстывание в сферах, которые близки к мировому научно-технологическому уровню — при условии роста инвестиций в полтора раза темпы роста в этих отраслях могут составить 10-20%. Классический пример — авиационная промышленность — там этот процесс уже происходит. Догоняющее развитие — наша промышленность должна выйти на уровень западных компаний, которые ушли с российского рынка. Углубление переработки сырья — это может дать увеличение выпуска продукции в разы. Большие возможности открываются в отраслях нефтехимии и газохимии. Стимулирование инновационной активности — это позволит повысить темпы роста экономики до 8% в год при условии кредитования производственной сферы внутри страны.

Для опережающего развития экономики нам необходима система стратегического управления, которые будет учитывать все названные мной факторы. Для ее реализации у нас есть все необходимые составляющие: институты развития, банковская система, нацпроекты и целевые программы. И все это должно работать как единое целое.

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