«Прекрасный вариант, если не можете объяснить своему восьмикласснику тему по физике»

Онлайн-образованию принято не доверять: «Они просто натаскивают детей нажимать нужные кнопки, а не думать головой». Так ли это на самом деле и что предлагают современные платформы?

Рост числа образовательных онлайн-платформ, включая даже полноценные школы, нередко вызывает недоверие и растерянность и у родителей школьников, и у учителей. Чего боятся больше всего и почему таким ресурсам не очень доверяют? Могут ли они на самом деле дать детям глубокие знания и помочь учителям? Свое мнение о на эту тему в эфире «Радиошколы» высказала генеральный директор образовательной онлайн-платформы «ЯКласс» Екатерина Рыжова. DK.RU выбрал из речи эксперта главное.

Думать все равно приходится своей головой

Родители ошибочно считают, что онлайн-тренажеры бесконечно натаскивают ребенка на решение типовых задач, а это не совсем то, что нужно школьнику. Но такое предвзятое мнение ко всему с приставкой «онлайн» скорее отражает беспокойство родителей из-за того, что дети проводят много времени за компьютером.

Утверждение, что онлайн-тренажеры — это, по сути, набор одних и тех же заданий, нельзя назвать верным. У ребенка, который понял тему и без проблем может решить задание по ней, нет необходимости делать это повторно. Если же у него не получается и он не может решить задачу, то на расширенной версии нашего ресурса есть шаги решения с полным разбором и правильным решением. Однако ученик сможет увидеть их только в случае, если совершил ошибку.

Ребенок должен думать своей головой, у него нет возможности переписать ответ, так и не поняв тему. Школьник может после дополнительного объяснения решить упражнение, аналогичное тому, в котором он ошибся, на основе алгоритмов, которые ему предлагались в шагах решения. Так он закрепит свои знания.

Это очень удобно для родителей: если взрослый не может объяснить задачу по физике восьмикласснику, за него это сделают технологии. Достаточно прокомментировать их ребенку, если он сразу не понял.

Кроме того, это экономия на репетиторах, однако и говорить: «Онлайн-платформы — это для бедных» — я считаю неправильным. Онлайн-образование уравнивает возможности всех учеников независимо от их социального положения. Например, школьники, которые живут в глубинке, получают возможность заниматься интересующими их предметами, даже если в их деревне или селе нет нужных преподавателей. Онлайн-ресурсы помогают всем вне зависимости от статуса бедного или богатого.

Мы никогда не претендовали и не претендуем на полную замену учителей онлайн-ресурсами. Педагог — важная фигура в образовании, мы никогда не сможем исключить его из процесса обучения. Педагог дает ребенку коммуникативные навыки, может заложить какие-то ценности и принципы. Только учитель может правильно выстроить персонифицированное обучение и объективно оценить ребенка. Нельзя каждого ребенка оценивать одинаково, а машина может это делать только по определенному алгоритму. Так что ни с какой стороны мы не сможем обойти фигуру педагога.

Не только для учеников

Преподаватели могут пройти на нашем сайте специальный курс, после которого они получат сертификат новатора в обучении. Мы понимаем, что это очень важно для учителей, они прикладывают много усилий, и некоторым из них новые технологии даются достаточно тяжело. Но при этом их заинтересованность сейчас намного выше.

Раньше учителя не были так уверены в онлайн-ресурсах, а сейчас активно пользуются всеми их преимуществами.

У нас есть отдельное подразделение для работы со школами, которые подписались и используют расширенную версию нашей программы. И есть подразделение, которое работает со школами, подключившими только бесплатный доступ, они также сопровождают их во всем и помогают.

В базовой подписке учитель в любом случае может заниматься с учеником на нашем ресурсе, давать ему проверочные задания, но если ребенок решит неправильно, то не будет видеть шагов решения. Также есть несколько платных предметов, которые входят только в расширенную подписку. Это вся разница. Отчетность отправляется в школы во всех типах доступов.

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