Свердловская киностудия приступила к съемкам документального фильма о сельских учителях

Это один из пяти документальных проектов киностудии, получивших поддержку на федеральном уровне. На данном этапе идет отбор героинь, о которых будет снято кино.

Свердловская киностудия начала работу над фильмом «Наперекор». Это один из пяти документальных проектов киностудии, получивших поддержку Минкультуры РФ в 2022 г. Фильм рассказывает о жизни сельских учителей, каждый из которых проходит свое личное испытание.

Съемочная группа, которая работает над фильмом, на днях вернулась из экспедиции в Кыштым и Карталы. Цель поездки — лучше познакомиться с потенциальными героинями, понаблюдать за ними в реальной жизни и записать установочное интервью. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» Свердловской киностудии.

На пути обратно в Екатеринбург мы с оператором-постановщиком Андреем Ветошкиным придумали и сформулировали визуальные ходы, уточнили замысел фильма. Так что командировки в доке — это полезно во всех смыслах. Сейчас мы хотим завершить отбор героинь для фильма, после чего займемся подготовкой календарно-постановочного плана. Съемки планируем с апреля по октябрь-декабрь, — рассказывает режиссер фильма Мария Васенина.

Ранее мы уже писали о том, что на Урале готовятся к съемкам сериала об Илье Муромце. Выпускники Школы кино Уральской киностудии собирают средства на реализацию проекта, уже отснята пилотная сцена. Это будет история о богатырях в жанре магического реализма.

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