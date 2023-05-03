Элитарные клубы интеллектуальных игр: гольф, бильярд и покер в РФ — не только для богатых

«Важно уметь играть, а не обладать миллионами. А если человек играет неважно, то какой бы у него ни был материальный достаток, он ничего не выиграет и в самой игре котироваться не будет».

Элитарные клубы интеллектуальных игр — что это и кто в них играет? О том, что собой представляют в сегодняшней России соревнования по покеру, бильярду, гольфу и другим играм, DK.RU рассказал директор Покерного дома Игорной зоны «Красная Поляна» Артур Восканян.

Кто участвует в соревнованиях элитарных клубов интеллектуальных игр? Само их название говорит об особой статусности, значит ли это, что попасть на такие турниры могут только избранные?

— В турнирах участвуют не только обеспеченные и известные люди. Да, это клубы по интересам, но стать участником может фактически каждый адекватный человек. Однако состав участников небольших соревнований на самом деле редко меняется.

В свое время для того, чтобы объединить эти клубы, был создан Союз участников интеллектуальных игр, который курирует военные игры, турнирный покер и букмекерские игры.

Но, согласитесь, вряд ли человек, увлеченный военными играми, будет тратить свое свободное время еще и на изучение математических моделей покера или анализировать ситуацию на рынке ставок. Или профессиональный игрок в покер, проводящий большую часть времени в игровых зонах, например, в Калининградской области или на Алтае, всерьез задумается над букмекерскими игровыми моделями. Все же это разные направления. Объединяет то, что речь идет не о командном спорте, а об увлечениях, которые требуют неплохой подготовки.

Уже несколько лет партнером Союза участников интеллектуальных игр является Международный фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры». Это ведущая организационная структура, амбассадорами которой являются Светлана Журова (советская и российская конькобежка, заслуженный мастер спорта РФ — ред.), Ирина Слуцкая (российская фигуристка, серебряный призер Олимпийских игр), Елена Веснина (российская теннисистка, заслуженный мастер спорта, серебряный призер Олимпийских игр), Сергей Карякин (российская шахматист, гроссмейстер), а генеральным партнером —РЖД.

«Сильные фигуры» проводит турниры по шахматам, гольфу, бильярду, теннису. Как и в нашем случае, для участия в играх требуется база знаний и умений. А география соревнований охватывает и причерноморскую курортную зону, и другие регионы страны. Например, турнирный покер круглый год организуется в игорной зоне «Красная поляна». К сожалению, у нас уже не работает международная практика, признающая покер как вид спорта, и мы не можем выходить за границы игорных зон «Приморье», «Янтарная», «Сибирская монета» и «Красная поляна». Но интерес к игре не падает, в дни проведения турниров полностью загружены все гостиницы вокруг игровых зон. По сути, покерные серии обеспечивают максимальный оборот всей туристической инфраструктуре.

Естественно, участие во всех турнирах, по всем видам игр, принимают люди с совершенно разным достатком и разных профессий. Никаких ограничений здесь быть не может и не бывает.

Какие игры пользуются большим спросом и интересом?

— В пятерку самых популярных входят гольф, покер, бильярд, теннис, военные игры. Они собирают больше всего участников и болельщиков. Турниры по шахматам, го и другим настольным играм довольно узконаправлены. Хотя их организаторами являются также чемпионы мира и победители серьезных международных соревнований. Так что на эти чемпионаты съезжаются сотни участников со всей страны.

Все же: чем отличаются турниры, на которых большинство участников имеют высокий доход, от остальных?

— Наверное, только тем, что люди могут себе позволить снять номера в отелях в таких недешевых локациях, как «Красная поляна». Помимо этого, в день проводится от пяти до восьми турниров. Понятно, что участвовать в них не каждому по карману.

Есть турниры разной стоимости и каждый сам для себя определяет, какие ему подходят — недорогие, средние или дорогие. Существуют дополнительные турниры для тех, кто старше 45 лет. На них, естественно, более спокойная не слишком эмоциональная атмосфера, чем на играх для тех, кто моложе. Еще стали проводиться, как и в гольфе, бильярде или теннисе, женские турниры. Чтобы жены участников не скучали, мы организуем игры и для них, на которых специальные фотографы и операторы снимают происходящее для личных социальных сетей участниц. Другая музыка, более подходящий антураж — эта идея пришлась по вкусу дамам, потому что так или иначе они знают как играть, и им интересно попробовать самим стать участницами турниров.

Сколько зарабатывают клубы интеллектуальных игр?

— Где-то платятся взносы, где-то участник покупает место в турнире, и около 10% организатор оставляет себе в виде дохода. Форматы разные, но это не большие деньги. Если бы не сопутствующие услуги, то те же турниры по покеру не смогли бы покрывать расходы на организацию и налоги — работали бы в минус. Это вам подтвердит любой знающий человек, потому что сама структура такого бизнеса построена не на выкачивании денег из игры, а на обеспечении комфорта. Надеюсь, в других интеллектуальных видах спорта ситуация более обнадеживающая.

То есть когда покер считался официальным видом спорта, и турниры проводились в интернете, они также были убыточными?

— Кардинально не так. Покер как спорт и онлайн-покер — это разные истории, которые не имеют друг к другу никакого отношения. Онлайн-покер — абсолютно иная модель и со спортом не связан, схема проще: в интернет-турнирах участвовали сотни тысяч людей. Если оффлайн-турниры до 2022 года собирали около 20 тысяч участников более чем из 50-ти стран мира каждый год, то представьте, сколько желающих было сыграть по сети в турнире, где плата составляла $5. Достаточно взять результаты исследования ВЦИОМ за 2021 год. По полученным данным, уровень вовлеченности населения в игру в покер составляло 15% среди совершеннолетних жителей России, тогда как среди представителей интернет-аудитории почти каждый второй опрошенный (49%) знаком с игрой и когда-либо играл в нее. При этом граждане России показывали высокие результаты, выигрывая многие крупные международные турниры.

Сегодня интернет-турниры в других интеллектуальных видах спорта также приносят прибыль?

— Почти все интернет-турниры, как и в шахматах и иных играх, разрешены законом, и продолжают отчислять в бюджет немалые деньги. Просто потому, что проводятся чуть ли не ежедневно. Но мы сейчас этим не занимается, потому что в Федеральный закон о регулировании азартных игр еще не внесены поправки, которые разрешают организовывать хотя бы отбор участников в турнирах игорных зон России или за рубежом. Те, кто выступают за поправки, давно доказали, что государству это выгодно — деньги в казну поступают немалые. Ежедневно по всему миру проходят турниры в онлайн-покер, на которых разыгрываются сотни миллионов долларов.

А теперь представьте, сколько денег получил бы бюджет, если не 15% россиян, а хотя бы 2%, то есть три миллиона человек, разыгрывали между собой каждый день сотни миллионов рублей. Мы, пожалуй, единственный вид интеллектуального спорта, который настолько выгоден государству. Просто за счет своей массовости. А так как в России сейчас это нелегально, все эти игроки находят варианты, чаще всего играют на зарубежных сайтах и платят налоги правительствам других стран.

А как поступить человеку, который, допустим, может выиграть интернет-турнир, но не имеет средств на поездку в тот же Сочи?

— Если кто-то выиграл более-менее серьезный турнир, значит, у него будут призовые деньги, а еще деньги с выигрыша на других турнирах. Система отбора одинакова во всех интеллектуальных играх, где есть призовые фонды. Поэтому шахматисты, гольфисты, бильярдисты и другие не имеют проблем с тем, чтобы поехать на престижный турнир. А если человек играет неважно, то, какой бы у него ни был материальный достаток, он ничего не выиграет и в самой игре котироваться не будет. Важно уметь играть, а не обладать миллионами.

Читайте также: Миллениалы оставят мир без секса, гольфа и частной недвижимости. Им интересно другое