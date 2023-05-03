«Хотят перспектив, интересной работы и денег». Как прошло «Время карьеры» в УрФУ

26 апреля на площадке УрФУ прошла акция «Время карьеры». Вакансии для молодежи представили 40+ региональных и федеральных компаний. Участие приняли более 2 тыс. студентов.

Год за годом акция «Время карьеры» собирает все больше участников как со стороны студенческого сообщества, так и со стороны работодателей. В этом году в главном здании Уральского федерального университета собрались представители 41 компании. Работодатели рассказали студентам о возможности трудоустройства, организовали 18 мастер-классов и провели с ними экспресс-собеседования.

Ключевыми компаниями-партнерами события стали ГК «Росатом», Трубная металлургическая компания, «Контур», «Русагро», «Уралхим», «Русал», «Уралэлектромаш», «ВСМПО-АВИСМА» и др. Студентам рассказывали о типичных ошибках выпускников при трудоустройстве, преимуществах устройства в крупные компании, как дорасти со старта до руководителя и т.д.

Эти же и множество других компаний организовали стенды, где рассказывали ребятам о своих вакансиях и стажировках. Так, к примеру, научно-исследовательский центр СТМ предлагал студентам пройти стажировку по конструкторско-технологическому и IT-направлениям, а также поработать над разработкой технической, эксплуатационно-ремонтной документации.

Одно из предприятий Росатома искало среди студентов инженеров для различных подразделений. Стартовые условия на входе в компанию привлекательные: зарплата от 60 тыс. руб., официальное трудоустройство, медстраховка и жилищная программа, позволяющая приобрести недвижимость на выгодных условиях.

Были и те, кто искал молодые кадры для работы в отдаленных регионах. Так, к примеру, Таганрогский металлургический завод, входящий в группу ТМК, предлагал студентам пройти подготовку по направлениям: гидравлика, теплоэнергетика, сварочное производство. На старте карьеры ребятам обещают зарплату от 51 тыс. руб, компенсацию за аренду жилья, карьерный рост и возможность стать руководителем уже через год, отдых в Сочи, Архызе и Минводах со скидкой 80%.

Некоторые работодатели приехали на «Время карьеры» впервые. Среди таких компаний — филиал «Азот» АО «ОХК Уралхим» в г. Березники. Как рассказала начальник отдела обеспечения кадрами Ирина Загвоздкина, предприятие ищет молодых, активных и умных специалистов:

Готовы брать студентов УрФУ как на практику, так и на стажировку и трудоустраивать после окончания вуза. В АО «ОХК «Уралхим» входит большое количество предприятий, поэтому нам нужны люди не только технического склада, но и гуманитарного: специалисты по PR, бухгалтеры, IT-специалисты, энергетики. У нас молодой и активный коллектив, где работать по-настоящему интересно. Для молодежи создана так называемая «Лига лидеров» — объединение молодежи, которая участвует в различных спортивных мероприятиях, занимается волонтерством, ходит в походы и т.д. Студенты хотят перспектив, интересной работы и достойной оплаты труда — все это мы можем дать в избытке.

Многие компании искали для себя будущих айтишников: Альфа-банк, «Тинькофф», Сколтех, Ростелеком и др. корпорации.

Дефицит ИТ-специалистов в России достигает 1 млн человек. Решить кадровый вопрос поможет формирование у студентов интереса к работе в ИТ-сфере. Одной из целей нашей компании является популяризация таких профессий, поэтому мы активно о них рассказываем, развеиваем многие мифы. После трудоустройства наши сотрудники не перестают учиться. Внутренний онлайн-университет позволяет получать новые знания, повышать квалификацию. Ведь правильнее и эффективнее растить специалистов внутри организации, предлагать им новые направления развития, — рассказала HR-бизнес-партнер Екатеринбургского филиала «Ростелекома» Тамара Бурминская.

Примечательно, что в этом году в акции «Время карьеры» приняли активное участие не только старшие курсы вуза, но и только что поступившие студенты. По словам руководителя проекта «Время карьеры» Ойбека Партова, 47% зарегистрированных на мероприятие — студенты в возрасте 18–19 лет, 23% участников — старше 20 лет. Посетили мероприятие не только студенты УрФУ, но и учащиеся других учебных заведений –—представители 19 вузов и колледжей Свердловской области.

Я узнал о «Времени карьеры» от нашего куратора. Мне интересно посмотреть, что предлагают работодатели студентам, интересно пообщаться с представителями компаний и с ребятами. Из всех представленных здесь компаний мне больше всего импонирует «Контур»: у компании огромная база знаний, они постоянно развиваются и дают возможность расти молодым специалистам, — рассказал DK.RU Владислав Губарев, студент Екатеринбургского монтажного колледжа.

Напомним, «Время карьеры» — федеральная инициатива, стартовавшая в УрФУ и реализуемая на национальном уровне при поддержке Министерства образования и науки РФ. Цель проекта — способствовать взаимодействию работодателей и студентов, помочь компаниям в подборе кадров, содействовать студентам и выпускникам в трудоустройстве и профессиональном развитии.

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