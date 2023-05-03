«Яндекс» и Тайвань открывают завод современных серверов в Рязани

Российские серверы тайского производства вскоре будут делать в Рязани, «Яндекс» уже набирает первых сотрудников и надеется, что войдет в реестр Минпромторга для участия в госзакупках.

«Яндекс», ГК «Ланит» и тайваньская Gigabyte завершили строительство завода по выпуску вычислительной техники в Рязани, начатое еще в 2021 г., сообщает Коммерсантъ. Сейчас «Яндекс», «Ланит», ВТБ и тайваньский производитель электроники Gigabyte ищут специалистов для работы в Рязани, в частности инженера-технолога радиоэлектроники. В самом «Яндексе» уточнили, что производство еще не запущено, а компания «никогда не являлась контролирующим лицом OpenYard».

По данным «СПАРК-Интерфакс», товарный знак OpenYard принадлежит ООО «Центр открытых разработок», которое на 50% принадлежит ООО «Яндекс» и еще на 50% — ООО «Ланит Венчурс». В 2022 г. выручка ООО «Центр открытых разработок» составила 124 млн руб., чистый убыток — 23 млн руб. По информации с официального сайта OpenYard, производство серверов началось в 2021 г. на азиатских мощностях, а открытие собственного предприятия запланировано на 2023 г.

13 апреля представители компании участвовали в конференции дистрибутора Treolan (входит в ГК «Ланит»), где была представлена линейка OpenYard. Компания намерена внести оборудование в реестр Минпромторга, чтобы участвовать в госзакупках. В Минпромторге лишь отметили, что «Яндекс» как частная компания «может самостоятельно выбирать, чьими техническими решениями пользоваться». «При подаче заявки на подтверждение производства мы проведем оценку соответствия заявленной продукции требованиям законодательства»,— подчеркнули в министерстве.

Собеседник издания из радиоэлектронной отрасли считает, что оборудование OpenYard внесут в реестр Минпромторга, несмотря на его изготовление из иностранных компонентов, «так сейчас делают все, но Яндекс действительно привлекал собственных разработчиков для создания серверов». По его словам, «Яндекс» будет выпускать материнские платы и вести крупноузловую сборку серверов, что позволит набрать необходимое количество баллов для входа в реестр Минпромторга.

На данный момент более половины продаж среди производителей электроники и серверов в РФ приходится на иностранных производителей — Huawei, HP, Dell и др. Среди российских вендоров на первом месте Yadro (около 15%), на втором — «Аквариус» (10%), на третьем — Kraftway (7%).

По мнению, исполнительного директора Ассоциации разработчиков и производителей электроники Ивана Покровского, основная мотивация «Яндекса» состоит в производстве оборудования для себя, а подача серверов в реестр Минпромторга имеет второстепенное значение. При этом главный исполнительный директор F+ tech Михаил Волков оценивает российский рынок серверов на уровне 80 млрд руб. в год. «Потребность в отечественных продуктах по-прежнему острая. Появление еще одного игрока подстегнет конкуренцию, что окажет позитивное влияние на рынок и качество продукта», — уточнил эксперт.

«Зарубежные вендоры шли к уровню своих решений долгие годы, а перед Россией задача титаническими усилиями догнать их за короткий срок». С чего начинать импортозамещение? Советы от Андрея Киселева для DK.RU.