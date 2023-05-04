«После блокировки соцсетей мы стали лично общаться с будущими мамами»

Основательница уральского бренда одежды для детей «MaryAnn’sMom» — о том, как продвигает продукцию в 2023 г. и что вдохновляет ее на социальные проекты.

Несмотря на то, что в России достаточно много локальных производителей детской одежды, эта ниша остается свободной для предпринимателей. Так считает Валерия Бородина, основательница уральского бренда одежды для новорожденных и детей до 5 лет «MaryAnn’sMom».

Еще несколько лет назад это было небольшое производство: продукцию складировали в квартире и продавали только через соцсети. Сегодня ежемесячно отшивается около 1,5 тыс. изделий, а собственный магазин детской одежды стал площадкой для социального проекта Валерии — семинаров для будущих мам.

«Швею искала на Авито»

Все началось в 2018 г., когда Валерия вышла в декрет после длительного периода работы в журналистике и сфере рекламы. Она признается: много лет хотела открыть свой бизнес и даже однажды пробовала наладить торговлю изделиями из Китая, но быстро перегорела. Поэтому планы по открытию своей компании отложила до момента, пока не найдет дело, которое будет приносить не только деньги, но и удовольствие.

Идея для проекта появилась с рождением дочки Марианны.

Подбирала детский конверт в коляску, и оказалось, что это непростая задача. То изделие, которое мне понравилось, можно было купить только по предзаказу, выждав очередь в два месяца, — рассказывает Валерия. — Решила, что это идея для бизнеса и стала искать тех, кто сошьет мне конверты на продажу. Марианне тогда было три недели. Помню, что начала поиски на Авито. Позвонила по телефону в объявлении — мне ответил мужчина. Оказалось, что у них с женой общий бизнес, и они берут заказы на пошив. Мы познакомились и начали сотрудничать.

Предприниматель сама придумывала изделия и выбирала для них ткани. Сама занялась развитием соцсетей и поиском клиентов, для этого даже закончила курсы по продажам в *Instagram (входит в компанию Meta, деятельность которой сейчас запрещена в России). Налаживать процессы и ухаживать за дочкой Валерии помогал муж, который на тот момент тоже решил сменить сферу деятельности и сосредоточиться на семейном бизнесе.

Со временем появились первые покупатели. Постепенно их количество стало расти. Возникла необходимость увеличить объемы производства. Прикинули, что открывать собственный небольшой цех в Екатеринбурге будет накладно, тем более что все хорошие швеи в городе уже заняты в других проектах. Поэтому стали искать цеха в небольших городах Свердловской области.

Так сначала подружились с производством в Карпинске, где работает около 20 швей и закройщиков. Второй цех, где отшиваются детские изделия, находится в Красноуфимске. Продукцию доставляют в Екатеринбург представители этих производств.

В прошлом году участвовали в конкурсе, и в жюри возник спор, — рассказывает Валерия. — Половина экспертов высказались, что мы не можем претендовать на награду, поскольку не имеем собственного производства. Другая половина экспертов им возразила, потому что многие крупные бренды сегодня отшиваются в Китае. Я тоже считаю, что мы продаем нашу собственную продукцию. Несмотря на то, что изделия шьют на сторонних площадках, фактически я сама их разрабатываю, создаю лекала, подбираю ткани и расцветки. Это непростая задача. На проработку некоторых изделий уходит год.

К слову, проблему нехватки детских тканей на российском рынке тоже пришлось решать самостоятельно. По словам основательницы бренда, сегодня в магазинах и у крупных поставщиков есть в наличии только стандартные яркие цвета (красный, синий, зеленый) и шаблонные принты (кошечки, собачки, машинки, роботы), а запрос у клиентов совсем другой:

Какое-то время мы плотно работали с дизайнерами тканей, которые делали иллюстрации специально для нас и наносили рисунки на полотно перед тем, как мы отправляли его на производство. Сейчас продолжаем эту работу, но в небольших объемах, потому что тенденции на рынке изменились — всем захотелось нюд и однотон, без аляпистых рисунков. В масс-маркете такая продукция почти не представлена. Мы же стараемся подобрать ткани необычных оттенков (какао, латте, пудрового) и сшить из них одежду, которая будет по душе нашим мамам.

Собственный магазин с продукцией бренда тоже появился в ответ на запрос аудитории. Предприниматель отмечает: когда налаживали продажи через соцсети, не афишировали, что производство находится в Екатеринбурге. Но спустя какое-то время мамы из Екатеринбурга, Березовского и Ревды стали задавать вопрос — где можно посмотреть и пощупать изделия? Для этого сначала организовали шоу-рум в центре города. А спустя какое-то время приняли решение открыть полноценный магазин со своим входом.

«У нас мамы налаживают контакты»

В этом году на площадке магазина предприниматель начала проводить семинары для будущих мам. Валерия рассказывает: идея возникла после того, как «MaryAnn’sMom» наряду с другими брендами в качестве спонсора пригласили поучаствовать в форуме «ЗаРождение», который с прошлого года проходит в разных регионах России:

В прошлом году заблокировал и соцсети, в которых мы активно рекламировались. Поэтому мы решили, что форумы — это неплохая возможность: там мы могли представить свою продукцию и лично пообщаться с будущими мамами. Но на форум, который длился 3-4 часа, приглашали много спикеров, и каждому выделяли только 15 минут. За это время сложно было раскрыть свою тему и поделиться чем-то действительно важным. Поэтому мы решили организовать полноценную встречу на полтора-два часа с экспертом на площадке нашего магазина и пригласили на нее своих подписчиц. Уже после первого семинара стали получать много положительных отзывов. А из-за большого количества желающих встречи с каждым спикером стали проводить по несколько раз.

Темы и экспертов выбирали исходя из личного опыта. Перед гостьями уже выступили педиатр с лекцией про первый патронаж, специалист по грудному вскармливанию. Запланированы встречи с доулой, которая расскажет о родильных домах Екатеринбурга, анестезиологом, который работает с роженицами. Беременные женщины и эксперты участвуют во встречах бесплатно. При этом выступающим запрещено проводить рекламные акции. По словам Валерии, однажды ей предлагали услуги по организации таких мероприятий, причем стоимость участия для мам должна была составить две тысячи рублей — она отказалась:

Я делаю это не ради денег, а потому, что мне важно делиться. Я рада, что у меня есть возможность предоставить помещение и пригласить классных специалистов, чтобы девушки в важный период жизни получили ценные знания. Благодаря таким встречам беременные девушки знакомятся, налаживают контакты. Сегодня все сидят в соцсетях, но живые встречи невозможно заменить ничем. Мне эти встречи тоже интересны, потому что я сама нахожусь в ожидании малыша. Сложно прогнозировать, как будут развиваться события дальше. Но, если мы увидим, что потребность в таких встречах высокая, и у нас появятся новые интересные эксперты — подумаем о том, чтобы организовывать более масштабные мероприятия.

Кроме этого, предприниматель планирует масштабировать свой основной проект. В ближайшие месяцы ее команда примет заочное участие в форумах для беременных в других регионах России, а осенью планирует выступить лично на мероприятиях в Москве и Санкт-Петербурге. Валерия надеется, что с появлением постоянных покупателей в этих городах тоже откроются магазины «MaryAnn’sMom».

Читайте также на DK.RU: От заказов на дому до модных показов. Александра Белоусова — о том, как запустить бренд женской одежды и не прогореть