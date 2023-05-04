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«Покровский Пассаж» начали переделывать. На месте Gucci и MaxMara будут Barbie и Marvel

«Покровский Пассаж» начали переделывать. На месте Gucci и MaxMara будут Barbie и Marvel
Иллюстрация: E1.RU

Вместо ТЦ для элитных брендов одежды планируется открыть самый большой на Урале магазин брендовых игрушек. Об этом заявлялось еще осенью прошлого года. Сейчас рабочие приступили к реконструкции ТЦ.

#ТОРГОВЛЯ#НОВОСТИ

На улице Розы Люксембург началась реконструкция здания «Покровского Пассажа». Планируется, что здесь будет большой детский магазин площадью около 2 тыс. кв. м, он должен стать самым большим на Урале магазином игрушек, сообщает Е1.RU.

Как рассказал директор ТЦ Андрей Мазурков, на месте магазинов элитных брендов (в частности, Gucci, MaxMara) появится самый большой на Урале детский магазин игрушек со всеми мировыми брендами. Предполагается, что товары будут завозить через дистрибьюторов с помощью параллельного импорта из Китая и Америки.

По его словам, в Екатеринбурге эта ниша почти не занята. На сегодняшний день то, что существует на рынке, представлено в ограниченном виде, не раскрывает полностью тему и создается небольшими компаниями.

По данным «Ъ-Урал», решение о реконцепции было принято после смены собственников ТЦ: к маю 2022 г. контроль над ним полностью перешел компаниям, связанным с бывшим гендиректором УГМК Андреем Козицыным.

Предполагается, что три этажа магазина будут отданы под игрушки: Barbie, Marvel, «Гарри Поттер», «Звездные войны», «Трансформеры», Enchantimals, LOL и др. Еще на одном этаже обустроят отдел для будущих мам — там можно будет приобрести кроватки, коляски, послеродовые товары.

Первую очередь ТЦ владельцы намерены перезапустить в начале 2023 г. Помимо внутренних работ, будет полностью реконструирован фасад здания, а также проведен ребрендинг всего центра. В центре хотят оборудовать развлекательные зоны, а на первом этаже — открыть кондитерскую. Также на месте ресторана DolceVita откроют детский итальянский ресторан.

Напомним, что в «Покровском Пассаже» располагается концертная площадка, которую возглавляет Михаил ГалустянTeatro Veneziano.  

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Автор: Татьяна Юстус
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