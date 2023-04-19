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Еще один ТРЦ Екатеринбурга сменил собственника

Еще один ТРЦ Екатеринбурга сменил собственника
Иллюстрация: Соцсети ТРЦ «Парк Хаус»

Европейский девелопер Atrium European Real Estate, который владел торговыми центрами «Парк Хаус», продал свои объекты в шести регионах России российской компании.

#ТОРГОВЛЯ#НОВОСТИ

Новым владельцем ТРЦ «Парк Хаус» в Екатеринбурге стал краснодарский девелопер «Рамо-М» (входит в холдинг «Ромекс Group»). О смене собственника пишут «Ведомости» со ссылкой на заместителя гендиректора «Ромекс-Кубань» Константина Томенко.

Сообщается, что сделка является бессрочной и права собственности по ней переходят окончательно.

Помимо торгового центра в Екатеринбурге Atrium European Real Estate продал свои объекты в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Волгограде и Тольятти. Общая площадь объектов составляет 420 тыс. кв. м.

«Парк Хаус» — не первый торговый центр, который меняет владельца за последнее время. Как ранее писал DK.RU, в феврале-марте девелопер Forum Group продал ТРЦ «Радуга Парк» компании «Гранд Лайн-Центр», которая занимается производством стройматериалов. Детали сделки Forum Group комментировать в СМИ не стали. Прежний владелец лишь отметил, что продолжит развивать существующие проекты жилой и коммерческой недвижимости.

Также DK.RU сообщал о продаже ТРЦ «Алатырь» в марте за 1,75 млрд руб. Его общая площадь — 73,4 тыс. кв. м.

Автор: Елизавета Порошина
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