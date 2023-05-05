От блокнотов до люксовой упаковки. История полиграфического бизнеса

История бизнес-вумен, которая с нуля создала полиграфический бизнес с попутным производством люксовой упаковки. И речь не о филиале Louis Vuitton. Это уральское производство.

Елена Кирсанова — основатель производства «Маркпресс». Здесь печатают открытки, конверты, делают сувениры, а также эксклюзивные подарочные коробки ручной работы.

Это история бизнес-вумен, которая начинала с нуля и не боялась трудностей и перемен. Она говорит, что залог успеха — ее личный «реаниматолог», маленький сын Марк. Именно в честь него и была названа типография.

«Марк наделен уникальной космической способностью заряжать всех и все вокруг, особенно меня. Когда понимаешь, что, находясь под таким «зарядом», можешь решить любые задачи и найти свое место в мире», — отмечает она.

Елена не отрицает, что сейчас дефицит всего, и есть проблема с кадрами. Тем не менее, строит планы на будущее, связанные с ростом. Она также говорит о том, что никогда не планировала стать творческой личностью. Как же это произошло?

DK.RU пообщался с Еленой и попросил рассказать историю ее бизнеса и поделиться секретами успеха.

Как вы пришли к тому, чтобы открыть свой бизнес, где точка отсчета?

— Мое первое место работы было в группе компаний «OMEGA GROUP» с 2001 г. Еще тогда я погрузилась в мир бизнеса и понятие корпоративная культура. Проработав более 10 лет, я прошла путь от мерчендайзера до руководителя отдела маркетинга. Это стало фундаментом моей личности.

Дальше… дальше в стране был очередной кризис и появилась семья. У мужа было рекламное агентство, которое связано с полиграфией. В какой-то момент у него ушла секретарь и я вышла помочь ему отвечать на звонки. Так я оказалась в мире производства полиграфической продукции. Более 10 лет мы развивали эту неисчерпаемую сферу, которая дает постоянное внутреннее развитие.

4 года назад мы расстались с мужем. На момент моего ухода у нас была крупная типография со штатом порядка 150 человек. Бизнес остался мужу — он был основан его семьей. Какое-то время я вела клиентов из дома, пыталась найти работу, но рационализм и честность по отношению к себе говорили: разве правильно отказываться от того, что любишь и в чем разбираешься? Я приняла решение попробовать все начать самостоятельно.

Я понимала, что у меня есть определенная репутация, что стабильный подрядчик, который не боится сложных задач, будет востребован. Заложив квартиру, продав машину — все, что у меня было из материальных возможностей на тот момент, я начала со стартовым капиталом 6 млн руб. Фактически с нуля.

К чему вы сейчас пришли в плане бизнеса?

— В «Маркпрессе» работает порядка 50 человек. Получилось многогранное дело, благодаря разноплановым заказам наших клиентов, командной работе людей, которых объединяют общие ценности и стремление к постоянному развитию. Для меня как руководителя это кайф, когда мы покоряем очередной свой «Эверест», а через несколько минут мы может погрузиться в следующий неординарный и интересный проект.

В начале самостоятельного пути меня иногда пугало, что, возможно, я не настолько разбираюсь в технических особенностях производства, оно объективно разноплановое и непростое. Благодарю своего основного и требовательного клиента, который на протяжении уже многих лет учит меня не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперед. Сегодня я не только разбираюсь в технологиях, но адаптирую и совершенствую их под условия реальностей, которые диктует нам мир.

Моя типография многогранная, тут есть и офсет, и массовое производство открыток, конвертов и тд.. Мы работаем с фанерой и ДВП — делаем игрушки и часы. И при этом я занимаюсь лимитированной продукцией премиального сегмента.

Лимитированная упаковка — это своеобразное произведение искусства. По стоимости она может превосходить сам подарок, настолько сложные технологии и материалы применяются при ее создании. Сборка в основном ручная, это не потоковое конвейерное производство.

Если честно, я никогда не думала, что мы сможем выполнять такие сложные проекты, имея в своем распоряжение достаточно простое оборудование. Заказы, которые по технологическим своим особенностям, не говоря уже о том, как они выглядят, будут на уровне мировых брендов в этом сегменте.

Лимитированная упаковка — это штучная продукция, не имеющая аналогов, как я понимаю. А какой был ваш самый запоминающийся заказ по красоте или по сложности исполнения?

— В преддверии Нового года ко мне обратились за пригласительными. Мы должны были сделать не просто открытки, а коробки с подсветкой из оргстекла в сочетании с дизайнерскими бумагой и картоном. Дизайн тогда у заказчика был свой. Это был первый заказ — он стал для меня самым ярким. Именно он раскрыл новую творческую грань во мне и задал траекторию трансформации личностного развития. Сегодня, когда я приезжаю к клиентам и мне показывают именно эту коробку-пригласительное, это вызывает внутри чувство гордости: ведь это сделано моими руками.

На сегодняшний день мы таких проектов сделали достаточно много. Мне очень приятно, что мои клиенты мне доверяют. Мы можем обменяться парой слов, а потом уже встречаемся, когда я привожу заказ. Такое доверие одномоментно обязывает и дает свободу. Чувствуешь себя неким «парфюмером», я перебираю дизайнерские бумаги, обдумывая технические эффекты, которые стоит применить, смотрю на фото людей или просто вспоминаю наши встречи с ними, делаю зарисовки на листочках бумаги. Мои помощники смеялись, потому что они знают, что я не дизайнер и в графических программах работать не умею. Сейчас уже не смеются. Сегодня мы собираем все наработки в единую гармоничную композицию — эта работа целой команды.

Лимитированные заказы повышенной сложности — это ваше конкурентное преимущество?

— В плане того, чем мы отличаемся в масштабах рынка? Да, то, что делаем мы, в Екатеринбурге точно никто не делает. Ну и в плане потоковой продукции мы также берем заказы повышенной сложности. Сегодня я не вижу себя занимающейся чем-то узкопрофильным, я черпаю силы и вдохновение от многогранности своей работы.

Я перфекционистка касательно качества исполнения. Но в премиальном сегменте важно не только качество, важен эффект, который он производит на того, кто держит предмет в руках. Его должно быть приятно тактильно ощущать, открывать, он должен вызывать восхищение.

Подобные заказы, безусловно, выполняются для особых людей, такой некий экзамен каждый раз перед самой собой. Когда соединяешь несколько стилей в одно произведение, это может быть блеск короля Солнца в сочетании выдержанной брутальностью, это может игра переливающейся бумаги, которая дополнена женственностью и элегантностью. Процесс увлекательный. Меня каждый раз радует то, что, кажется, уже все попробовали и сделали, но на горизонте появляется новое событие, и ты видишь за ним новые открытия.

А есть какие-то сложности в производстве таких вещей, тем более сейчас, в условиях санкций?

— В сознании многих типография — это отпечатали, порезали и отгрузили. У меня очень большой цикл постпечати. За это не все берутся, потому что это трудоемко. Достаточно много своих сложностей, но меня сложности не пугают.

За те четыре года, когда росло мое производство, в стране много чего произошло. Выход один — не отчаиваться и не унывать. Нет одной бумаги, значит, будет другая. Будем использовать технологии, на которые раньше не обращали внимания.

То есть вы столкнулись с дефицитом?

— Да, сейчас дефицит всего. Но я стараюсь каждый раз использовать разные новые материалы. Делаю то, что раньше не делала. Меняю технологические цепочки. Самую достойную бумагу производят в Европе. Если говорить про оборудование, то это Германия и Япония. К сожалению, это правда.

В России аналоги европейской бумаги премиального качества не делают, пытаются в ближнем зарубежье, а также в Китае, Турции, Корее. То, что к нам приехало, Европу не заменило.

А есть у вас проблемы с кадрами?

— Я не буду говорить о том, что проблем с кадрами нет. На сегодняшний день это острая проблема. Основной костяк пришел на предприятие со мной. Занимаюсь постоянным поиском специалистов, это небыстрый процесс, к сожалению. Я не боюсь работать с молодежью, у меня несколько человек пришли после вузов. Когда я вижу потенциал в человеке, я готова вкладываться. Мне интересно учить, когда видишь отдачу.

В наше время говорят, что о планах спрашивать бесполезно, но я все-таки спрошу – планируете ли вы как-то расти, видите ли возможности для этого?

— Я планирую расширять производство в плане мощностей и, соответственно, площадей. И, возможно, заниматься чем-то сопутствующим. Если я увижу какой-то вариант, буду понимать, есть ли в этом потребность на рынке, я этим займусь.

Сейчас все так сложно… Что заряжает на подвиги?

— Позитивный и рациональный настрой. В нашей жизни всегда что-то происходит. Все зависит от самого человека. Когда ты приходишь на работу, когда на тебя смотрит столько глаз с надеждой и уверенностью, что будет стабильность. Это заряжает и обязывает на подвиги не только перед собой и своим сыном, но и перед людьми, которые с тобой уже многое прошли и идут дальше вперед, понимая, что останавливаться на достигнутом не стоит.

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