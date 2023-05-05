Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 05.05
78,61
86,99
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Ищем деньги на проект и учимся управлять финансами: зачем идти на ФИНМАРКЕТ-2023?

Ищем деньги на проект и учимся управлять финансами: зачем идти на ФИНМАРКЕТ-2023?
Иллюстрация: DK.RU

На финансовый форум, который пройдет 16-17 мая, зарегистрировалось уже более тысячи человек. Во второй день участникам расскажут о грантах, кредитах и о том, как умные становятся богатыми.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Продолжается регистрация участников на форум ФИНМАРКЕТ-2023, который пройдет 16-17 мая. К мероприятию уже решили присоединиться более тысячи человек, это можно сделать бесплатно.  

В первый день мероприятия будут проходить на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», где выступят главные экономисты страны, представители финансового сектора и органов власти. Как уже писал DK.RU, всего приглашены 20 федеральных спикеров. Среди них — первый министр экономики России, ученый-экономист, д.э.н. Андрей Нечаев, а также профессиональный трейдер, заместитель главного редактора телеканала РБК, финансист Даниил Бабич и аналитик, стратег Игорь Нагаев. Они расскажут о грядущих переменах в финансовом мире и их влиянии и бизнес.

Организаторы мероприятия представили программу второго дня. 17 мая на площадке кластера «Домна» эксперты расскажут, где взять деньги для старта бизнеса — в каких случаях можно обратиться за льготными кредитами, грантами или заключить социальный контракт.

Еще одна любопытная тема связана с управлением финансами. Директор и тренер Центра финансовой культуры Санкт-Петербурга, автор бестселлера «Умная девушка становится богатой» Елена Феоктистова расскажет о женских стратегиях финансового поведения. В конце второго дня участников ждет бизнес-игра «Денежный поток», которая поможет определить, какие на самом деле у вас складываются отношения с деньгами.

Напомним, форум организует Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства совместно с Правительством Свердловской области и Администрацией Екатеринбурга в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Стратегические партнеры форума — Екатеринбургский центр развития предпринимательства и экосистема для бизнеса «Контур».

Автор: Елизавета Порошина
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Титановая долина» ищет подрядчика для строительства завода. Цена вопроса — 1,16 млрд руб.«Титановая долина» ищет подрядчика для строительства завода. Цена вопроса — 1,16 млрд руб.
  • Российская мода теряет звёзд. Скончались Валентин Юдашкин и Вячеслав ЗайцевРоссийская мода теряет звёзд. Скончались Валентин Юдашкин и Вячеслав Зайцев
  • «Инициатор травли чаще всего педагог, а причина — те, кто стоит в стороне»«Инициатор травли чаще всего педагог, а причина — те, кто стоит в стороне»
  • Банки Ozon и Вайлдберриз расхлебывают миллионные убыткиБанки Ozon и Вайлдберриз расхлебывают миллионные убытки
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.