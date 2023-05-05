Ищем деньги на проект и учимся управлять финансами: зачем идти на ФИНМАРКЕТ-2023?

На финансовый форум, который пройдет 16-17 мая, зарегистрировалось уже более тысячи человек. Во второй день участникам расскажут о грантах, кредитах и о том, как умные становятся богатыми.

Продолжается регистрация участников на форум ФИНМАРКЕТ-2023, который пройдет 16-17 мая. К мероприятию уже решили присоединиться более тысячи человек, это можно сделать бесплатно.

В первый день мероприятия будут проходить на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», где выступят главные экономисты страны, представители финансового сектора и органов власти. Как уже писал DK.RU, всего приглашены 20 федеральных спикеров. Среди них — первый министр экономики России, ученый-экономист, д.э.н. Андрей Нечаев, а также профессиональный трейдер, заместитель главного редактора телеканала РБК, финансист Даниил Бабич и аналитик, стратег Игорь Нагаев. Они расскажут о грядущих переменах в финансовом мире и их влиянии и бизнес.

Организаторы мероприятия представили программу второго дня. 17 мая на площадке кластера «Домна» эксперты расскажут, где взять деньги для старта бизнеса — в каких случаях можно обратиться за льготными кредитами, грантами или заключить социальный контракт.

Еще одна любопытная тема связана с управлением финансами. Директор и тренер Центра финансовой культуры Санкт-Петербурга, автор бестселлера «Умная девушка становится богатой» Елена Феоктистова расскажет о женских стратегиях финансового поведения. В конце второго дня участников ждет бизнес-игра «Денежный поток», которая поможет определить, какие на самом деле у вас складываются отношения с деньгами.

Напомним, форум организует Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства совместно с Правительством Свердловской области и Администрацией Екатеринбурга в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Стратегические партнеры форума — Екатеринбургский центр развития предпринимательства и экосистема для бизнеса «Контур».