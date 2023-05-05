Уральский оператор сотовой связи будет судиться с Ericsson из-за санкций

Компания «Екатеринург-2000» подала иск в Арбитражный суд из-за того, что шведский производитель телекоммуникационного оборудования отказался исполнять условия договора.

Исковое заявление компании «Екатеринбург-2000» (юридическое лицо уральского оператора сотовой связи «Мотив») к АО «Эрикссон корпорация» (Ericsson) Арбитражный суд Москвы принял к производству в феврале текущего года. Заседание по делу состоится 4 июля.

Как рассказали в пресс-службе «Мотива» изданию Ъ-Урал, мобильный оператор работает на оборудовании шведской компании, и между ними был заключен долгосрочный договор о техподдержке.

Причиной судебных разбирательств стало то, что «Эрикссон» в одностороннем порядке отказался исполнять условия договора из-за введенных санкций, — объяснили в пресс-службе.

Как ранее писал DK.RU, уход с российского рынка компаний Nokia и Ericsson стал проблемой для мобильных операторов. Они являются производителями почти 50% базовых станций в России. Компании поставляли в страну антенны, оборудование для оптоволокна и другое телеком-оборудование.

Чтобы предотвратить падение скорости мобильного интернета и проблемы с соединением мобильным операторам придется поэтапно переходить на отечественное оборудование. Но этот процесс может идти достаточно долгое время. Так за 2022 г. российские производители оборудования смогли увеличить свою долю рынка только с 11,6% до 25,2%.