Уход Nokia и Ericsson из России приведёт к проблемам со связью

Операторы не смогут обновлять ПО и ремонтировать оборудование оригинальными запчастями после ухода Nokia и Ericsson, на которых держится половина станций. Первыми могут пострадать сельские районы.

Падение скорости мобильного интернета, проблемами с соединением во время вызовов — лишь немногие из проблем, с которыми столкнуться пользователи в России. Первыми могут пострадать сельские районы, рассказали Reuters пять руководителей телекоммуникационных компаний и другие источники в отрасли. На Ericsson и Nokia приходится почти 50% базовых станций в России. Компании производят антенны, оборудование для оптоволокна и другое телеком-оборудование. После ухода Nokia и Ericsson с местного рынка операторы не смогут обновлять ПО и ремонтировать оборудование оригинальными запчастями.

В Минцифры заявили, что операторы «будут поэтапно переходить на отечественное оборудование», но это не быстрый процесс. В 2022 году российские производители оборудования увеличили свою долю рынка с 11,6% до 25,2%. Также, по словам двух источников в отрасли, в феврале и марте операторы накопили запасы иностранных запчастей, но на сколько их хватит, оценить сложно. А консолидация может позволить операторам совместно использовать технику, чтобы продлить срок её службы. Более трети рынка приходилось на китайскую Huawei. Компания продолжит обновлять ПО и обслуживать оборудование. При этом, неофициально она перестала поставлять новую технику в Россию.

Самой большой трудностью для российских операторов будет прекращение обновления ПО Ericsson и Nokia, оно преобразует сигналы, отслеживает и оптимизирует трафик и защищает инфраструктуру от кибератак. 19 декабря Максут Шадаев заявил, что три оператора связи заключили договоры о покупке оборудования российского производства на сумму более 100 млрд рублей ($1,45 млрд по курсу на 21 декабря).

Небольшие российские провайдеры остались без Google Global Cache — серверов, которые помогают, в том числе, быстрее загружать ролики YouTube, рассказывал DK.RU. Уведомления в числе прочих получил оренбургский провайдер «Радиосвязь» (работает под брендом «Фокус лайф»), компании было направлено письмо от одной из ирландских «дочек» Google — компании Raiden Unlimited Company. В документе сказано, что «в связи с изменениями правовой практики» серверы будут отключены и в ближайшее время сотрудники Google свяжутся с провайдером для того, чтобы вывести оборудование из эксплуатации.