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Из-за крупного пожара на юге Екатеринбурга экстренно собирают всех пожарных

Из-за крупного пожара на юге Екатеринбурга экстренно собирают всех пожарных
Иллюстрация: Пресс-служба МЧС России по Свердловской области

Сегодня в городе зафиксировали несколько возгораний. Самое крупное — на Елизавете. Там горят склады, где находились легковоспломеняющиеся жидкости и резина. Дым видно даже в других районах.

#ПРОИСШЕСТВИЯ#ПОЖАРЫ#НОВОСТИ

По информации  пресс-службы МЧС России по Свердловской области, днем на территории промышленной площадки на ул. Базальтовой загорелся пластиковый мусор. Но огонь перешел на складские помещения, где находились легковоспломеняющиеся жидкости и резина.

Изначально сообщалось о том, что площадь пожара составляет 150 кв. м., однако позже оказалось, что площадь возгорания намного больше — 2 тыс. кв. м, а затем она увеличилась до 4 тыс. кв. м. Дым от пожара видно в разных районах города. 

Из-за крупного пожара на юге Екатеринбурга экстренно собирают всех пожарных 1Фото: DK.RU

МЧС Свердловской области объявили срочный сбор личного состава — на место ЧП вызвали всех пожарных, у которых сегодня выходной. Ситуацию осложняет отсутствие рядом источников воды. Огнеборцы спасаются пожарными щитами и специальными теплоотражающими костюмами. В ликвидации пожара участвуют более 60 человек. 

После 16:00 пожар был локализован. Для координации сил пожарной охраны на месте развернули оперативный штаб.

Еще одно крупное возгорание зафиксировали в районе Малого Шарташа, за шарташским каменным карьером. Фотографии публикует телеграм-канал «Коренной Екатеринбуржец». Официальных сообщений от спасателей по поводу этого пожара пока не было.

Из-за крупного пожара на юге Екатеринбурга экстренно собирают всех пожарных 2Фото: телеграмм-канал «Коренной Екатеринбуржец»

Ранее сообщалось, что из-за большого количества пожаров в Свердловской области во всех региональных лесах был введен режим ЧС. С 6 мая по решению министра природных ресурсов области ограничен доступ туристов на особо охраняемые природные территории, в том числе — в лесопарковые зоны. Запрет будет действовать до особого распоряжения. 

По данным Авиалесоохраны, на 5 мая в Свердловской области зафиксировано 23 пожара в лесах. Их общая площадь — 23 тыс. га. За прошедшие сутки было ликвидировано 14 природных пожаров на площади более 270 га. Были локализованы крупные пожары в Невьянском лесничестве (200 га) и Режевском (150 га).

Автор: Елизавета Порошина
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