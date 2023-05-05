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На Урале снова горят леса. Введен режим ЧС

На Урале снова горят леса. Введен режим ЧС
Иллюстрация: Соцсети Натальи Тихоновой

Решение о введение особого режима приняла администрация Асбестовского городского округа. Ранее губернатор ввел режим ЧС еще в четырех муниципальных образованиях, в том числе — в Сосьве.

#ПОЖАРЫ#НОВОСТИ

Вчера вечером сразу два крупных пожара возникло в окрестностях города Асбеста. Одно возгорание зафиксировано районе Черного озера у границы Березовского городского округа, второе — за поселком Красноармейским. Глава Асбеста Наталья Тихонова сообщила в соцсетях о введении режима ЧС муниципального характера и рассказала, как идет борьба с огнем:

В тушении пожаров задействованы силы «Сухоложского лесничества» и Уральской базы авиационной охраны лесов. В районе поселка Красноармейский также работают спасатели «Центра спасения», задействовала техника «Вторресурсов» и 61 пожарно-спасательной части. Ситуацию усугубляет ветер.

Также режим ЧС был веден на границе Свердловской и Тюменской области из-за серьезного лесного пожара тюменского села Успенка — огонь перекинулся на 13 домов. Как уже сообщил DK.RU, из домов, расположенных рядом с лесным массивом было эвакуировано 79 человек, из дома престарелых «Милосердие» — 45 маломобильных граждан, из детского психо-неврологического диспансера — 370 детей. В пресс-службе СК РФ по Тюменской области заявили, что возгорание произошло в результате распространения верхового природного пожара со стороны Свердловской области.

Ранее своим указом свердловский губернатор Евгений Куйвашев ввел режим ЧС в четырех муниципалитетах — речь Сосьвинском ГО, Ирбитском районе, Махневском муниципальном образовании и ГО Карпинск. Самый крупный пожар произошел в Сосьве — огонь уничтожил колонию, 110 жилых домов и унес жизни двух жителей поселка. По уголовным делам о пожаре проходит муниципальный чиновник, отвечавший за пожарную безопасность, и управляющий пилорамой, где вспыхнул огонь. Вчера стало известно, что глава муниципалитета Геннадий Макаров подал в отставку.

DK.RU также сообщал, что Владимир Путин пообещал губернатору выделить 4 млрд руб. на строительство жилья и сгоревшей колонии в Сосьве. 

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Автор: Елизавета Порошина
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