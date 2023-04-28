Пожар ликвидирован, подозреваемые задержаны: главные новости о пожаре в Сосьве

Первыми фигурантами уголовных дел стали управляющий местной пилорамой и специалист по пожарной безопасности МКУ «Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания».

Вечером в четверг, 27 апреля, спасатели завершили ликвидацию пожара, который бушевал в поселке Сосьва на севере области. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, пожарно-спасательные подразделения продолжат проливку и разбор сгоревших конструкций.

Напомним, пожар вспыхнул 25 апреля. Сначала сообщалось, что сгорело 92 дома, но впоследствии число уничтоженных домов увеличилось до 150. Без жилья осталось более 600 чел. Два человека погибли.

По факту ЧП расследуется уголовное дело — оценка случившемуся дается по статьям 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), 283 УК РФ (халатность) 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Свердловской области, задержаны двое подозреваемых — управляющий местной пилорамы и специалист по пожарной безопасности муниципального казённого учреждения «Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО». С подозреваемыми проводятся необходимые следственные мероприятия.

Как уже писал DK.RU, вчера с погорельцами встретились глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Евгений Куйвашев. Принято решение о строительстве 60-квартирного дома и индивидуальных жилых домов для погорельцев. Пострадавшим выплатят компенсации и помогут восстановить документы. На эти цели из резервного фонда правительства Свердловской области выделят порядка 95 млн руб.

Оказать посильную помощь жителям Сосьвы могут все желающие. Так сбор средств для пострадавших объявили в Свердловском областном союзе промышленников и предпринимателей. А екатеринбуржцам предложили принести на ул. Шейнкмана 134а взрослую и детскую одежду, домашний текстиль, продукты длительного хранения, посуду, предметы личной гигиены.

Добавим, что в муниципалитетах Свердловской области, где возникли крупные пожары, 26 апреля введен режим ЧС — помимо Сосьвинского ГО он действует в Ирбитском районе, Махневском МО и ГО Карпинск. В связи с пожароопасной ситуацией с 28 апреля по 5 мая приостановлен сезон охоты.