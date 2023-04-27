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Гуманитарная помощь, выплаты из бюджета и новые дома. Что получат погорельцы?

Гуманитарная помощь, выплаты из бюджета и новые дома. Что получат погорельцы?
Иллюстрация: DK.RU

Губернатор поручил построить в Сосьве новые дома. Один из них будет на 60 квартир. Также для помощи пострадавшим из резервного бюджета выделят 95 млн руб. СОСПП объявил сбор помощи погорельцам.

#ПРОИСШЕСТВИЯ#НОВОСТИ

Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Сосьве провели координационное совещание по вопросу ликвидации последствий крупного пожара.

Евгений Куйвашев поставил задачу восстановить жилой фонд в течение одного строительного сезона. Для этого в ближайшее время в Сосьве начнется строительство 60-квартирного дома для погорельцев,также развернется строительство индивидуальных модульных жилых домов.

Для осуществления различных выплат, положенных жителям, губернатор принял решение о выделении из резервного фонда правительства Свердловской области порядка 95 млн руб.

Еще одно поручение Евгения Куйвашева — для Минсоцполитики. Ведомство должно подготовить по каждому случаю индивидуальный «паспорт семьи». В таком документе должна быть полная информация — от количества членов до нанесенного ущерба и конкретных потребностей людей. На месте будет работать представитель министерства — до окончательного решения всех вопросов.

Адресная помощь должна быть оказана семьям с детьми. Все пострадавшие от пожара получают временное жилье, одежду, лекарства, продукты питания.

Тем временем Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) начал сбор помощи погорельцам — жителям Сосьвы, Таежного, Висима, Прогресса и Неустроева. По инициативе президента СОСПП Дмитрия Пумпянского среди членов союза объявлен сбор средств для помощи пострадавшим при пожарах уральцам. Направления поддержки будут согласованы с региональным оперштабом.

СОСПП также обратился к населению с просьбой помочь погорельцам. Сбор ведется на ул. Шейнкмана, 134а в Екатеринбурге. Сейчас пострадавшим требуется:

  1. одежда в хорошем состоянии — взрослая и детская;
  2. домашний текстиль — пледы, одеяла, подушки;
  3. кухонная посуда;
  4. канцелярские принадлежности;
  5. предметы личной гигиены;
  6. продукты длительного хранения;
  7. питьевая вода.

Напомним, сегодня Евгений Куйвашев вместе с главой МЧС России вылетел в Сосьву. Они осмотрели территорию поселка, совершили облет местности и обсудили с погорельцами вопросы оказания помощи.

Читайте также на DK.RU о том, что в Свердловской области за сутки произошло шесть крупных техногенных пожаров.

Автор: Татьяна Юстус
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