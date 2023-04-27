Гуманитарная помощь, выплаты из бюджета и новые дома. Что получат погорельцы?

Губернатор поручил построить в Сосьве новые дома. Один из них будет на 60 квартир. Также для помощи пострадавшим из резервного бюджета выделят 95 млн руб. СОСПП объявил сбор помощи погорельцам.

Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Сосьве провели координационное совещание по вопросу ликвидации последствий крупного пожара.

Евгений Куйвашев поставил задачу восстановить жилой фонд в течение одного строительного сезона. Для этого в ближайшее время в Сосьве начнется строительство 60-квартирного дома для погорельцев,также развернется строительство индивидуальных модульных жилых домов.

Для осуществления различных выплат, положенных жителям, губернатор принял решение о выделении из резервного фонда правительства Свердловской области порядка 95 млн руб.

Еще одно поручение Евгения Куйвашева — для Минсоцполитики. Ведомство должно подготовить по каждому случаю индивидуальный «паспорт семьи». В таком документе должна быть полная информация — от количества членов до нанесенного ущерба и конкретных потребностей людей. На месте будет работать представитель министерства — до окончательного решения всех вопросов.

Адресная помощь должна быть оказана семьям с детьми. Все пострадавшие от пожара получают временное жилье, одежду, лекарства, продукты питания.

Тем временем Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) начал сбор помощи погорельцам — жителям Сосьвы, Таежного, Висима, Прогресса и Неустроева. По инициативе президента СОСПП Дмитрия Пумпянского среди членов союза объявлен сбор средств для помощи пострадавшим при пожарах уральцам. Направления поддержки будут согласованы с региональным оперштабом.

СОСПП также обратился к населению с просьбой помочь погорельцам. Сбор ведется на ул. Шейнкмана, 134а в Екатеринбурге. Сейчас пострадавшим требуется:

одежда в хорошем состоянии — взрослая и детская; домашний текстиль — пледы, одеяла, подушки; кухонная посуда; канцелярские принадлежности; предметы личной гигиены; продукты длительного хранения; питьевая вода.

Напомним, сегодня Евгений Куйвашев вместе с главой МЧС России вылетел в Сосьву. Они осмотрели территорию поселка, совершили облет местности и обсудили с погорельцами вопросы оказания помощи.

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