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Куйвашев вместе с главой МЧС России вылетел в Сосьву

Куйвашев вместе с главой МЧС России вылетел в Сосьву
Иллюстрация: Департамент информационной политики свердловской области

Губернатор и министр облетели территорию пожара и поговорили с пострадавшими, также они обсудят дальнейшие планы по ликвидации последствий пожара.

#ПРОИСШЕСТВИЯ#НОВОСТИ

Евгений Куйвашев вылетел вместе с главой МЧС России Александром Куренковым в поселок Сосьва, пострадавший от крупного пожара. Они осмотрели территорию поселка, совершили облет местности и обсудили с погорельцами вопросы оказания помощи.

Там же, в Сосьве, министр и губернатор проведут координационное совещание по вопросу ликвидации последствий пожаров, зафиксированных на территории Свердловской области. 

Куйвашев вместе с главой МЧС России вылетел в Сосьву 1

Напомним, 25 апреля в поселке Сосьва Свердловской области вспыхнул пожар, в результате которого сгорело более 90 домов. Без жилья остались более 600 человек. 26 апреля прошла встреча жителей с главой поселка Геннадием Макаровым, первым замгубернатора Алексеем Шмыковым, замгубернатора Азатом Салиховым и региональным министром общественной безопасности Александром Кудрявцевым.

По словам Кудрявцева, первоначальная выплата пострадавшим составит 10 тыс. руб. После работы комиссии, которая оценит ущерб, будет рассчитана и компенсация — но не более 300 тыс. рублей на семью, сообщает 66.RU.

В ближайшее время граждане должны определиться: хотят они остаться в Сосьве или уехать из поселка. Также погорельцам необходимо написать заявления на восстановление документов и банковских карт. Дальше будут приниматься решения по строительству и восстановлению домов.

Сначала было известно об одном погибшем, после было найдено тело пенсионерки, ранее считавшейся пропавшей без вести. Она жила одна и не смогла самостоятельно выбраться из дома. До сих пор еще несколько человек считаются пропавшими без вести.

Всего за минувшие сутки в Свердловской области произошло шесть крупных техногенных пожаров, сгорело 178 строений, 134 из которых были жилыми, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. 

К тушению пожаров привлекалось более 380 человек и 112 единиц техники, в том числе вертолет, который за 20 сливов сбросил 60 тонн воды. Все пожары на данный момент локализованы.

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Автор: Татьяна Юстус
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