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В воздухе горящих поселков Свердловской области выявили превышение нормы ядовитых веществ

В воздухе горящих поселков Свердловской области выявили превышение нормы ядовитых веществ
Иллюстрация: DK.RU

Ранее уже сообщалось, что больных с легочными и сердечными заболеваниями начали вывозить из Сосьвы. Ситуация с пожарами может серьезно осложниться: синоптики предупредили о сильном ветре.

#ПРОИСШЕСТВИЯ#НОВОСТИ

Специалисты Роспотребнадзора выявили превышение нормы ядовитых веществ в воздухе поселков Сосьва и Прогресс после пожаров.

В поселке Сосьва воздух проверили на улицах Толмачева и Ленина, там установлено превышение предельно допустимой концентрации взвешенных частиц. В Прогрессе эксперты обнаружили превышение предельной нормы по формальдегиду и содержанию взвешенных веществ. Наблюдение продолжается.

Сообщается, что ситуацию с пожарами в Свердловской области сегодня обсудили президент Владимир Путин и глава региона Евгений Куйвашев.

Были даны поручения по обеспечению социальной помощью и всем необходимым людей, потерявших кров. Условились, что на встрече Путина с членами правительства, которая запланирована на 2 мая, Куйвашев доложит о мерах по помощи потерявшим жилье в результате пожаров, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, пожар в Сосьве начался накануне вечером, там огнем уничтожено 100 строений, один человек погиб и еще один остается пропавшим без вести. Утром спасателям удалось локализовать пожар, сейчас огонь тушат. По факту пожара в СК возбуждены уголовные дела по ст. 293 УК РФ «Халатность» и по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности гражданину». Как писал JustMedia, координировать работы спецслужб на пожарах в регион прилетел замглавы МЧС Илья Денисов.

Кроме Сосьвы опасная ситуация сохраняется еще в нескольких местах области.

Проблему может осложнить сильный ветер: в регионе объявлено штормовое предупреждение. Порывы, предупреждают синоптики, будут достигать 17 м/с.

Ранее на DK.RU: Беспилотники пустят над садами, чтобы штрафовать дачников за траву и сорняки

Автор: Александра Клименко
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