Беспилотники пустят над садами, чтобы штрафовать дачников за траву и сорняки

МЧС наладит борьбу с нерадивыми дачниками, которые не убирают на своих участках бурьян и сухостой. Садоводам-лентяям могут выписать штраф до 20 тыс. руб.

Беспилотники пустят над садами, чтобы штрафовать дачников за бурьян, пишет Парламентская газета. Работать по нерадивым дачникам МЧС этим летом будет как в заявительном порядке (увидел, что у соседа весь задний двор в бурьяне, — подал жалобу), так и путем широкомасштабных профилактических воздушных проверок. За бурьян на участке полагается административная ответственность. Хорошая новость в том, что штраф — исключительная мера воздействия и применять ее будут только к особо злостным нарушителям. На первый раз вынесут предостережение. На второй — предупреждение, согласно статье 3.4 КоАП. А если ни то, ни другое не мотивирует человека прибраться на своей территории, назначают штраф.

МЧС утвердило эту норму больше трех лет назад, однако в этом году за контроль заросших участков возьмутся особенно серьезно, сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев:

Человек должен понимать, что собственность — это не только благо, но еще и ответственность. И если его дачный участок зарос сухой травой или камышом, это считается противоправным бездействием. Он нарушает противопожарные правила и создает угрозу для себя и своих соседей. А если в эти заросли прилетит, например, окурок? Могут пострадать не только соседние дома, но и все дачное хозяйство или все село. Мы так рисковать не можем.

«У нас есть соответствующие средства дистанционного контроля — так называемые квадрокоптеры, беспилотные летательные аппараты, оснащенные видеокамерами с хорошим разрешением, — отметил Еникеев. — С их помощью мы и будем мониторить ситуацию — в том числе и по заросшим участкам. Думаю, после майских праздников мы уже этим активно займемся».

С 1 марта вступили в силу новые правила пожарной безопасности на дачных участках. Штрафы регламентируются статьей 20.4 КоАП «Нарушение правил пожарной безопасности» и составляют для физических лиц от 5 до 15 тыс. руб., если нарушение произошло во время действия особого противопожарного режима, то сумма штрафа вырастет до 10-20 тыс. руб.

В апреле дачникам официально разрешили сжигать на своей территории мусор, прошлогоднюю листву и сухие ветки, рассказывал DK.RU. Правда, для этого обязательно нужно обзавестись либо специальной жаровней (хотя бы и собранной из кирпичей и металлического листа), либо железной бочкой — причем и то, и другое должно располагаться не менее чем в семи метрах от ближайших построек. Кроме того, по словам Рината Еникеева, крайне желательно непосредственно в процессе сжигания иметь неподалеку противопожарный инвентарь — хотя бы канистру с водой — и, если речь идет о бочке, еще и металлическую крышку для нее. Любителям шашлыков следует помнить, что на дачах запрещается использовать мангалы длиннее пяти метров, а ставить их нужно на расстоянии не менее двух метров от ближайших построек. Кроме того, нельзя доверять розжиг костров и мангалов несовершеннолетним.