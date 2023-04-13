За действиями свердловских дачников начали следить при помощи дронов

С 15 апреля в Свердловской области вводится особый противопожарный режим: жарить шашлыки, жечь мусор и ветки, разводить костры строго запрещено. Нарушителей будут искать с воздуха.

В Свердловской области начали работу патрульно-контрольные группы, выявляющие нарушителей требований пожарной безопасности с помощью беспилотников. Такие аппараты есть в распоряжении МЧС и Уральской авиационной базы охраны лесов.

Мы используем дроны не только для обнаружения лесных пожаров, но и для поимки людей, которые поджигают лес и занимаются незаконными рубками, — говорит директор Уральской базы авиационной охраны лесов Роман Лежнин (цитата по E1.RU).

В фокусе внимания службы оказываются и дачники. Для частных лиц разведение костров, сжигание мусора на садовых участках, готовка пищи на открытом огне может обернуться штрафом от 10 тысяч руб.

Напомним, в регионе уже начал бушевать огонь, поэтому в ряде муниципалитетов дополнительные требования пожарной безопасности введены раньше, чем в целом по области: с 11 апреля. В их числе — Екатеринбург, Нижний Тагил, Полевской городской округ, Камышловский городской округ, Махневское муниципальное образование, Камышловское муниципальное образование и Березовский городской округ.

В 2022 г. сообщения о крупных возгораниях стали поступать в мае, пик пожароопасного сезона пришелся на август.