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За действиями свердловских дачников начали следить при помощи дронов

За действиями свердловских дачников начали следить при помощи дронов
Иллюстрация: ru.freepik.com

С 15 апреля в Свердловской области вводится особый противопожарный режим: жарить шашлыки, жечь мусор и ветки, разводить костры строго запрещено. Нарушителей будут искать с воздуха.

#ПОЖАРЫ#НОВОСТИ

В Свердловской области начали работу патрульно-контрольные группы, выявляющие нарушителей требований пожарной безопасности с помощью беспилотников. Такие аппараты есть в распоряжении МЧС и Уральской авиационной базы охраны лесов.

Мы используем дроны не только для обнаружения лесных пожаров, но и для поимки людей, которые поджигают лес и занимаются незаконными рубками, — говорит директор Уральской базы авиационной охраны лесов Роман Лежнин (цитата по E1.RU). 

В фокусе внимания службы оказываются и дачники. Для частных лиц разведение костров, сжигание мусора на садовых участках, готовка пищи на открытом огне может обернуться штрафом от 10 тысяч руб.  

Напомним, в регионе уже начал бушевать огонь, поэтому в ряде муниципалитетов дополнительные требования пожарной безопасности введены раньше, чем в целом по области: с 11 апреля. В их числе — Екатеринбург, Нижний Тагил, Полевской городской округ, Камышловский городской округ, Махневское муниципальное образование, Камышловское муниципальное образование и Березовский городской округ.

В 2022 г. сообщения о крупных возгораниях стали поступать в мае, пик пожароопасного сезона пришелся на август.

Автор: Виктория Говорковская
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