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Путин поддержал Куйвашева: на строительство жилья и колонии в Сосьве выделят 4 млрд руб.

Путин поддержал Куйвашева: на строительство жилья и колонии в Сосьве выделят 4 млрд руб.
Иллюстрация: телеграм-канал Свердловский пул

2 мая в ходе прямой линии глава Свердловской области попросил президента предоставить региону финансовую помощь для восстановления жилищного фонда в населенных пунктах, пострадавших от огня.

#ПРОИСШЕСТВИЯ#НОВОСТИ

Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал президенту Владимиру Путину о мерах по ликвидации последствий пожаров в Сосьве и других населенных пунктах региона и попросил его о финансовой поддержке в 2 млрд руб. из федерального бюджета. Эта сумма необходима, чтобы обеспечить новым жильем всех погорельцев и восстановить объекты инфраструктуры.

Как сообщает Департамент информационной политики Свердловской области, Владимир Путин поддержал инициативу, а также принял решение о строительстве нового лечебно-исправительного учреждение ГУФСИН вместо сгоревшего. По предварительной оценке, на это потребуется порядка 2,1 млрд руб.

Вы назвали 2 млрд на восстановление жилья в Свердловской области, в Кургане меньше значительно, на строительство нового учреждения — 2,1 млрд. Надо посмотреть, только я прошу это не затягивать, сделать это быстро. И вообще просил бы работать без излишней бюрократии, — сказал президент.

Напомним, в поселке Сосьва 25 апреля вспыхнул пожар, огонь быстро распространялся по сухой траве при порывах ветра. Пожар был ликвидирован вечером 27 апреля. В Сосьве сгорело 150 домов. Без жилья осталось более 600 человек. Два человека погибли.

27 апреля с погорельцами встретились глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Евгений КуйвашевБыло принято решение о строительстве 60-квартирного дома и индивидуальных жилых домов для них. Пострадавшим выплатят компенсации и помогут восстановить документы. На эти цели из резервного фонда правительства Свердловской области выделят порядка 95 млн руб.

Чтобы оказать помощь пострадавшим, в Свердловском областном союзе промышленников и предпринимателей объявили сбор средств. За два дня предприятия-члены СОСПП собрали более 24,4 млн руб. Откликнулись более 20 предприятий, в числе которых Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов, ТМК, PRINZIP, Группа Синара, Режхлеб, КУЗОЦМ, ANT GROUP и др. 

Автор: Виктория Говорковская
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